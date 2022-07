La Spoleto Forca di Cerro dal sapore dolceamaro per Gabrielli

Campionato Italiano Velocità Salita Doppio round numero 5 e 6 per la tappa di Spoleto, weekend particolare ed un po’ sottotono per Marco Gabrielli. Non ottiene il risultato finale sperato, ma comunque ho centra l’obiettivo prefissato quello abbassare il tempo dello scorso anno nonostante la caviglia ancora non sia al top dopo la caduta di Isola del Liri.

Ecco le impressioni di Marco nel dopo gara:

Torno a casa comunque soddisfatto e con un mezzo sorriso, abbiamo molto su cui lavorare per migliorare sempre di più.

Vorrei ringraziare come sempre la mia Davide Brivio Sofia Gabrielli per il supporto tecnico, Emiliano Giardini per i suoi preziosissimi consigli tecnici e per la pazienza, ma anche Fabio Ricca e Rebecca Faini per il supporto morale. GRAZIE RAGAZZI!

