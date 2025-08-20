La spettacolare “Notte dei Fuochi” chiude una riuscita Cisterna Estate

In migliaia hanno assistito all’evento e altrettanti collegati via streaming: possibile rivivere le emozioni grazie al video con le riprese dal drone.

Successi di presenze anche per Palio dell’Anello, Hit Mania Dance e pienone per la PFM.

Un grandioso spettacolo pirotecnico ha chiuso, domenica scorsa, la rassegna “Cisterna Estate 2025”, salutata da un pubblico numeroso e caloroso.

La tradizionale “Notte dei Fuochi”, promossa dal Comune di Cisterna e affidata come sempre alla storica ditta Pirotecnica Gabriele & Figli, ha richiamato migliaia di spettatori provenienti anche dalle città vicine. Luci, colori e sorprendenti effetti speciali hanno trasformato il cielo in una tela di emozioni, confermando l’evento come uno degli appuntamenti più attesi e amati dell’estate cisternese.

Fondata nel 1940, la ditta Gabriele, guidata oggi da Roberto insieme ai figli Alessio e Marco, continua a unire passione artigianale e innovazione, regalando ogni anno nuove creazioni capaci di stupire anche chi non è mancato alle edizioni precedenti.

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al sostegno di importanti imprese e aziende del territorio: STIM, Eurotire, Consorzio CCL, Gruppo Salvini, Campana Cereali, Califano Carrelli, Consorzio Gestione Trasporti, Logistica & Facchinaggio, Plasta Rei, Cosmari Gestioni Ambientali, Sider Cisterna, COMI Costruzioni Metalmeccaniche Industriali.

Tanti anche coloro che hanno seguito l’emozionante spettacolo da luoghi lontani grazie alla diretta streaming e alle riprese con drone disponibili sulla pagina facebook del Comune di Cisterna.

L’edizione 2025 di “Cisterna Estate” ha offerto giornate di grande partecipazione, tra cui il Palio dell’Anello (10 agosto), Hit Mania Dance (15 agosto), e il tradizionale “concertone” di San Rocco, che ha visto protagonisti Franz Di Cioccio, Lucio Fabbri e Patrick Djivas con la storica PFM – Premiata Forneria Marconi. Il pubblico ha rivissuto emozioni indimenticabili grazie ai brani più celebri della band e al suggestivo tributo a Fabrizio De André, culminato in oltre due ore di musica di altissimo livello con il travolgente finale “È Festa – Celebration”.

«Voglio ringraziare con sincerità e orgoglio – ha dichiarato il Sindaco Valentino Mantini – gli uffici comunali, le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale, le associazioni di volontariato, la Protezione Civile e tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita e la sicurezza degli eventi. Un grazie speciale va agli sponsor e agli imprenditori locali che hanno scelto di essere parte attiva della rassegna, restituendo valore alla comunità.

Un pensiero particolare va alla ditta Gabriele & Figli, che da 85 anni porta avanti una tradizione che è anche la nostra: quella della pirotecnia come arte, identità ed emozione. Dietro ogni spettacolo c’è lavoro, progettazione e passione, e siamo orgogliosi di ospitare questa eccellenza qui a Cisterna.

Infine, ringrazio la nostra comunità e il pubblico: caloroso, numeroso e comprensivo rispetto alle difficoltà dovute ai cantieri che presto renderanno la città più bella. Vi invito a essere orgogliosi della storia, della tradizione e delle opere che stiamo realizzando – giardini, scuole, parcheggi, cinema-teatro, parco fluviale – che presto diventeranno patrimonio da custodire e difendere».

Il Sindaco ha infine annunciato che la processione in onore del patrono San Rocco si terrà sabato 31 agosto, dopo il rinvio del 15 agosto a causa del maltempo.