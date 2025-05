La sobrietà come scelta, il tempo che compriamo con ciò che rinunciamo a possedere

Di Augusto D’Ambrogio – “Essere frugale, essere sobrio, è una strategia calcolata, premeditata, che mi consente di avere tempo per essere libero.” Con queste parole, José Mujica – ex presidente dell’Uruguay noto per il suo stile di vita essenziale – racchiude una verità scomoda eppure liberatoria: ogni oggetto che possediamo, ogni esigenza che coltiviamo, ha un prezzo che va ben oltre il denaro. Il vero costo è il nostro tempo.

In una società che premia il consumo e misura il successo in metri quadrati, cavalli motore e notifiche, l’idea di “avere meno per vivere meglio” può sembrare una provocazione. Eppure, sempre più persone iniziano a interrogarsi: quante ore di lavoro servono per mantenere un certo stile di vita? E cosa accade a quel tempo una volta speso?

La casa più grande richiede più manutenzione, più bollette, più impegni. L’auto nuova ogni anno non è solo un acquisto: è assicurazione, rate, preoccupazione per i graffi. La rincorsa al “di più” si traduce, spesso, in una vita vissuta di corsa, con poco spazio per le passioni, le relazioni o semplicemente per il silenzio.

La sobrietà, in questo contesto, non è rinuncia ma strategia. Non è povertà, ma una diversa ricchezza: tempo, libertà, presenza. Chi decide di semplificare, di scegliere l’essenziale, spesso scopre che ciò che conta davvero non costa nulla.

Questa non è una chiamata al minimalismo estremo, né un elogio dell’ascetismo. È un invito alla riflessione: quanto del nostro tempo stiamo barattando per mantenere uno stile di vita che forse non ci rappresenta più?

Nel mondo post-pandemico, dove il lavoro da remoto e la rivalutazione delle priorità hanno messo in discussione vecchi equilibri, queste domande diventano sempre più urgenti. Forse, come suggerisce Mujica, la vera rivoluzione non sta nel possedere tutto, ma nel decidere di cosa possiamo fare a meno. E, così facendo, ritrovare ciò che davvero ci fa sentire vivi.