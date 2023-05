La sfida del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Tavola rotonda – Prime riflessioni sulle novità del D.lgs n.36/2023: la proposta di un “Modello Latina”

-Intervento del Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora;

-Presente il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini

“La sfida del nuovo Codice dei Contratti Pubblici è un’iniziativa che si innesta in un solco già tracciato che è quello, appunto, del Modello Latina. Un modello che sottolinea l’importanza di un’alleanza strategica tra Istituzioni, Enti, imprese e rappresentanze sindacali per lo sviluppo e la crescita dei territori. Un approccio condiviso, con spirito di squadra, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, dalla Prefettura di Latina e da sua Eccellenza il Prefetto, Maurizio Falco. La messa a terra di questo ‘Modello’ ha portato alla scelta di realizzare il corso di formazione al quale diamo il via oggi con un programma altamente qualificato, che vede impegnate le migliori professionalità. Un’azione formativa che rappresenta un ulteriore strumento a disposizione delle imprese, dei professionisti e delle Istituzioni locali e che abbiamo voluto realizzare con tempestività. Perché siamo consapevoli della grande responsabilità che tutti noi abbiamo e l’interesse prioritario è diffondere la conoscenza delle norme, che rappresenta il primo asset per semplificare il lavoro di tutti. Investire nella conoscenza e nelle competenze è lo sola garanzia che il nuovo Codice diventi un’opportunità di sviluppo. Conoscenza è sinonimo di trasparenza, che attuata in una cornice di legalità consente maggiore rapidità delle gare di appalto ed evita di incorrere nella “paralisi burocratica”, che spesso immobilizza i cantieri pubblici a danno dell’economia. Contiamo quindi di replicare questa iniziativa, al più presto, anche in provincia di Frosinone”. – Così il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, nel corso del suo intervento alla tavola rotonda “Prime riflessioni sulle novità del D.lgs n.36/2023: la proposta di un ‘Modello Latina’” organizzata da CCIAA, ANCE Latina e Prefettura di Latina.

COMUNICATO STAMPA