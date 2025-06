“La sfida climatica: dalla scienza alla politica. Ragioni per il cambiamento” Antonello Pasini

Dario Aversa, economista dell’Università di Foggia, insieme a Lega Ambiente Frosinone, ospita il climatologo di fama internazionale Antonello Pasini per la presentazione del suo ultimo libro “La sfida climatica: dalla scienza alla politica. Ragioni per il cambiamento” edito per i tipi di Codice Edizioni.

L’iniziativa mira ad una analisi delle diverse situazioni inerenti il clima e a tracciare lo sviluppo delle possibili soluzioni lungo direttrici scientifiche, filosofiche, comunicative, politiche.

Una iniziativa che su solide basi scientifiche mira a contrastare il diffuso scettiscismo sulle cause umane del cambiamento climatico. Inoltre verrà argomentato l’uso delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale per le analisi del clima e le soluzioni da apprestare.

Infine, saranno disucsse le conoscenze sul cambiamento climatico sulla base del Sesto Rapporto di Valutazione delle Nazioni Unite discutendo le basi fisico-scientifiche del climate change, gli impatti, l’adattamento e la vulnerabilità, le strategie di mitigazione.

