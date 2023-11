La scuderia siciliana Nebrodi Racing con il driver Carmelo Arasi sullo sterrato sardo di Tandalò

Castell’Umberto: Un anno dopo la sua prima presenza in Sardegna, Carmelo Arasi, affiancato dalla scuderia umbertina Nebrodi Racing e dalla DRC sport management di Cesare Funari, che cura l’aspetto social e stampa della scuderia e dei piloti, a bordo di un potente SEMOG Bravo sport motorizzato Suzuki gsxr 600 e gestito direttamente dal produttore Portoghese, torna sullo sterrato della Cronoscalata di Tandalò Memorial Nicola Imperio, in programma a Buddusò (Sassari) dal 10 al 12 Novembre, valevole per il Campionato Italiano velocità Fuoristrada e per l’Atipica sperimentale.

Sui 5 km del selettivo e affascinante percorso si daranno battaglia auto da rally, 4×4 e buggy. Imponente è la partecipazione di concorrenti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, grazie al fascino, alla selettività e alla unicità del tracciato. Soddisfazione per il presidente della Nebrodi Racing – “essere presenti a questo evento è emozionante, avere Carmelo come portacolori in una gara affascinante e unica in Italia è motivo di orgoglio e un ottima vetrina, come già lo scorso anno, Arasi si impegnerà per ben figurare e lottare alla pari con i migliori” – . Soddisfatto Carmelo Arasi per aver confermato la partecipazione alla gara – “Il mio obbiettivo è divertirmi e confrontarmi con i migliori piloti provenienti da tutta Europa, come già fatto lo scorso anno, cercherò di portare a casa un buon risultato, ma già essere della partita è una vittoria”.

