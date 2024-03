La Scuderia Nebrodi Racing riparte dal Rally Lazio Cassino con l’equipaggio Giammasi – Piccirilli

Castell’Umberto (Me).I portacolori della Scuderia Umbertina Nebrodi Racing Luigi Giammasi navigato dal giovane e al debutto Piccirilli Giuseppe, hanno confermato la loro partecipazione al Rally del Lazio in programma il 22/23 Marzo, gara valida per il Trofeo Italiano Rally e per la Coppa Rally XIII zona, a bordo di una Suzuki Swift 1600 di Classe Racing START curata dalla Max Racing.

Gara Test per Giammasi – Piccirilli in preparazione del Rally di Roma Capitale che lo rivedrà protagonista al volante della Peugeot 106 Maxi.

Per noi è la gara di casa, – dichiara Luigi – ci adattiamo bene alla tipologia di prove speciali e cercheremo di capire e sfruttare al meglio la macchina. Siamo carichi e pronti ad affrontare questa sfida e cercare di portare a bottino pieno in ottica campionato pensando già al Rally di Roma Capitale.

Soddisfazione per il Presidente e il direttivo della ScuderiaNebrodiRacing.

Non vedevamo l’ora di ricominciare e partire dal Rally del Lazio con Luigi e Giuseppe ci ripaga del lavoro svolto durante la pausa invernale, abbiamo avuto nuovi ingressi in Scuderia e la Stagione si preannuncia ricca di appuntamenti sia nel Lazio che in Sicilia. Luigi è un pilota esperto che negli anni ha dimostrato il suo valore e la sua competitività, ripartire per la Stagione 2024 con loro è una bella soddisfazione, grazie anche alla Drc sport management di e alla professionalità di Cesare Funari che ci affianca e ci cura l’aspetto mediatico, lavoriamo quotidianamente per dare il massimo supporto ai nostri equipaggi.

COMUNICATO STAMPA