La scuderia Nebrodi Racing al Rally di Taormina e al 1°MASTER SHOW BACCI

La scuderia Nebrodi Racing al Rally di Taormina in programma il 9 -10 con tre equipaggi e al 1°MASTER SHOW BACCI il 15, 16, 17 Dicembre con il driver frusinate Cristian Fedeli

Castell’Umberto: Questo fine settimana la scuderia Nebrodi Racing sarà impegnata nell’ultimo rally della stagione in terra di Sicilia con Samuele Cannarella in coppia con il fratello Mattia a bordo di una Peugeot 106 rallye 1600cc di classe N2, in classe N1 saranno della partita Santino Tamà navigato da Antonio Coglitore e i giovanissimi Nunzio Trimarchi affiancato da Asia Varvaro, entrambi gli equipaggi su Peugeot 106 rallye 1300cc.

Dal 15 al 17 Dicembre ritorno in pista per il forte pilota frusinate Cristian Fedeli (Nella foto) che a bordo della performante Thunder Wolf 1000, curata dalla Dalmazia motorsport sarà presente al 1°MASTER SHOW BACCI sul circuito Internazionale Napoli.

Dopo la partecipazione al trofeo Nappi, soddisfatto del risultato ottenuto , nonostante parecchi problemi accusati nella 3 giorni di gara, Fedeli ritorna in pista per accumulare esperienza in ottica stagione 2024, Cristian affronterà la gara carico e competitivo per cercare di portare a casa un buon risultato. I piloti impegnati nelle competizioni saranno seguiti dalla DRC Sport Managenet che si occupa dell’aspetto comunicazione e social.

