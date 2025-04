La scrittrice Claudia Conte presenta “La voce di Iside” in Ciociaria

L’appuntamento mercoledì 30 Aprile, alle ore 18, a Ceccano (Fr)

In occasione del primo anniversario dall’uscita del suo volume di maggiore successo, “La voce di Iside”, Claudia Conte ha scelto la Ciociaria per il lancio della seconda edizione dedicata alle scuole.

La giornalista, scrittrice, uno dei volti giovani più apprezzati nel panorama culturale italiano, autrice di cinque romanzi che hanno decretato il suo crescente successo, approda a Ceccano, in provincia di Frosinone, la terra dove è nata e cresciuta, per presentare l’opera che narra il disagio giovanile, la violenza di genere, ma anche l’importanza della solidarietà e di proporre modelli positivi all’attenzione dei giovani.

L’evento, che si terrà mercoledì 30 Aprile, alle ore 18, presso il Locale Pane & Amore in Piazzale XXV Aprile, vedrà la partecipazione di numerose personalità del panorama culturale ed imprenditoriale che da sempre si occupano dell’ascolto dei più giovani.

A partecipare al dibattito, moderato dal giornalista Dario Facci, il presidente nazionale di Confimprese Italia Guido D’Amico che parlerà del ruolo delle imprese per offrire opportunità ai giovani.

Le sfide della partecipazione sociale e l’impegno civico nella società contemporanea in particolar modo gli effetti sui consumatori e sui consumi. Questi saranno i temi affrontati dal Presidente di CONSUMERISMO Luigi Gabriele partendo dagli spunti offerti dal libro di Claudia Conte.

Tonino Boccadamo, imprenditore, maestro orafo, Presidente della Fondazione Boccadamo e del Rotary Club Anagni Terra dei Papi, da sempre attivo per sostenere i più deboli.

Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi (DG della Roma negli anni in cui la società giallorossa vinse lo scudetto 2000-2001 e la Supercoppa italiana) per testimoniare come lo sport sia un antidoto sociale contro il disagio giovanile.

Un’occasione per riflettere sul valore dell’ascolto di una generazione resa fragile dagli accadimenti degli ultimi anni, basti pensare alla pandemia, che ha reso le nuove generazioni sempre più isolate rispetto al mondo esterno. Una riflessione attenta sulla cittadinanza attiva, ispirata ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. Trovando nel volontariato un antidoto potente per far uscire le nuove generazioni dal torpore che stanno vivendo.

Chi è Claudia Conte

Giovane autrice, impegnata nell’affermazione dei diritti umani, Claudia Conte è divenuta in poco tempo una delle più note rappresentanti del panorama culturale italiano. Cinema, letteratura, impresa, diritti umani, vita pubblica.

Claudia Conte è autrice di cinque opere letterarie: “Frammenti rubati al destino” del 2013; “Soffi vitali, quanto il cuore ricomincia a battere” del 2014; “Il vino e le rose. L’eterna sfida tra il bene e il male” del 2017; “La legge del cuore. Storia di assassini, vigliacchi e eroi” del 2021 e “La voce di Iside” del 2024.

Aquinate, dopo gli studi classici ha intrapreso un percorso in teatro e al cinema grazie alla New York Film Academy. Laureata in Giurisprudenza è approdata nel mondo dell’impresa, forte anche di due borse di studio: La Scuola Politica di Pellegrino Capaldo e Sabino Cassese e la Scuola di Politiche economiche e sociali Carlo Azeglio Ciampi.

Claudia Conte è fondatrice di “Far from Shallow”, una società benefit attiva nel settore della sostenibilità ambientale.

E’ promotrice dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 attraverso progetti di utilità sociale in collaborazione con le principali realtà istituzionali: da Palazzo Madama a Montecitorio, da Bruxelles al Vaticano, passando per le sedi diplomatiche e le emittenti televisive.

E’ presente nel cda della Fondazione Marini San Pancrazio di Firenze, portavoce di Assobenefit e nel comitato scientifico dell’Academy Spadolini, è stata ed è spesso il volto di rassegne cinematografiche, mostre, premi ed eventi di beneficenza per enti del terzo settore come Unicef, Fondazione Bambino Gesù e Comunità di Sant’Egidio.

Da attivista ha ricevuto diversi riconoscimenti: dall’Oscar dei Giovani in Campidoglio al Premio Eccellenze Italiane in Senato. Infine è produttrice e volto di Women in Cinema Award presso la Mostra del Cinema di Venezia e la Festa del Cinema di Roma.

Appare come opinionista in varie trasmissioni televisive nazionali.