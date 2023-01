La Sanità nel Lazio è uscita dal commissariamento, il disavanzo è azzerato

Il ruolo dell’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato è stato fondamentale per il raggiungimento di quest’importante traguardo. Le promesse sono state mantenute ed è su questo solco che si inserisce l’impegno di Sara Battisti e il mio.

Finalmente sarà possibile tornare a investire sui territori, garantendo una Sanità migliore e più efficiente per tutte e tutti.

Mi candido per D’Amato Presidente perché, in questi anni di crisi pandemica, ha dimostrato di essere un amministratore capace e preparato, all’altezza del suo ruolo.

Per questo, la presenza di Alessio D’Amato all’inaugurazione del mio comitato è una garanzia, una certezza rispetto alle priorità che io e Sara Battisti vogliamo stabilire durante queste elezioni regionali Lazio 2023. Migliorare la Sanità pubblica nel nostro territorio è un obiettivo tassativo, una meta non negoziabile che ci prendiamo la responsabilità di raggiungere.

Vi invito all’inaugurazione del mio comitato elettorale, che si terrà sabato 14 gennaio alle ore 19.15, presso via Ponte 18 a Ceccano (FR). Sarà una serata di dibattito, un’occasione di confronto e di aggregazione, per discutere degli obiettivi che ci poniamo per la nostra bella regione.

Comunicato stampa