L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica l’ingaggio a titolo definitivo del difensore classe 2006 di nazionalità rumena Cosmin Dragomir. Proveniente dalla Nuova Tor Teste, il nuovo terzino destro bianconero vanta trafile importanti a livello giovanile con Atletico 2000 e Savio. Aggregato da giorni al gruppo bianconero, il ragazzo ha mostrato doti fisiche e tecniche importanti che lo caratterizzano come un ottimo innesto per gli evidenti margini di crescita in prospettiva.

comunicato stampa