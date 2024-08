L’A.S.D. SORA CALCIO ingaggia l’esterno Alessandro Pozzi proveniente dal Sorrento ( Serie C )

L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica l’ingaggio a titolo definitivo dal Sorrento (Serie C) dell’esterno capace di giocare su entrambe le fasce classe 2004 Alessandro Pozzi.

Cresciuto nella Ledesma Academy il giovane romano è poi esploso nella Primavera 1 con la maglia del Frosinone nella stagione 2022/2023, prima di approdare al Sorrento in serie C ed essere girato all’Ostia Mare (serie D) nella stagione 2023/2024 in cui colleziona 26 presenze ed una rete in serie D.

Il ragazzo è già aggregato al gruppo ed a disposizione del mister Stefano Campolo per l’avvio del campionato.

COMUNICATO STAMPA