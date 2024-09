L’A.S.D. SORA CALCIO, ingaggia il difensore Antonio Pinto proveniente dall’Atletico Ascoli (serie D)

L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni del difensore casertano classe 2001 Antonio Pinto proveniente dall’Atletico Ascoli (serie D) con cui ha terminato la stagione 2023/2024 iniziata con la maglia della Pianese (Serie D).Per il difensore di Santa Maria Capua Vetere cresciuto nel settore giovanile del Novara e dell’Alessandria, esperienza in serie C con la maglia della Virtus Verona ed in serie D con le maglie di Casale, Pianese ed Atletico Ascoli.Un innesto di esperienza e qualità per la retroguardia bianconera in vista dell’esordio in campionato di domenica prossima in trasferta a Riano col Roma City.

