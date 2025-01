L’A.S.D. Sora Calcio ingaggia dal Cittadella il terzino Alessandro De Luca

L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica l’ingaggio a titolo temporaneo dal Cittadella (Primavera 2) dell’esterno destro di difesa classe 2006 Alessandro De Luca.Cresciuto nei settori giovanili di Frosinone e Roma con cui nel 2022 si è laureato Campione d’Italia Under 17, in questa stagione si è trasferito al Cittadella dove ha collezionato 10 presenze in Primavera 2 prima di approdare in bianconero.Il giovane terzino si è già aggregato al gruppo ed è a disposizione per la gara di domenica prossima con l’Avezzano.

Correlati