L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 conferma anche per la prossima stagione Sergio Jirillo

L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica la conferma dell’esterno classe 2003 Sergio Jirillo che nell’ultima stagione ha collezionato 31 presenze e 2 reti (Atletico Ascoli e United Riccione) con la maglia bianconera. Per il calciatore di Alatri la prima stagione tra i grandi, dopo la trafila nel settore giovanile del Frosinone, è stata positiva dimostrando la duttilità del ragazzo capace di disimpegnarsi in diverse posizioni del campo e confermandosi una certezza di affidabilità per il tecnico Stefano Campolo.

