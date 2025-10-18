L’A.S.D. Sora Calcio 1907 comunica l’ingaggio del difensore classe 1993 Luca Bittante negli ultimi mesi della scorsa stagione al Pompei (Serie D), ma con un curriculum di assoluto spessore fatta di tanta serie A e serie B.
Infatti il difensore nativo di Bassano del Grappa può vantare una carriera prestigiosa fatta di 21 presenze in serie A con la maglia dell’Empoli ed una lunga trafila in serie B con 164 presenze con le maglie di Avellino, Cosenza, Salernitana, Cagliari e Carpi collezionando anche presenze in Nazionale Under 20 ed Under 21
Un elemento di assoluto spessore e carisma che porta qualità ed esperienza alla rosa a disposizione di mister Domenico Giacomarro.
Un nuovo importante colpo messo a segno dalla proprietà Tinto che non lesina impegno e risorse per costruire un Sora sempre più forte e competitivo.