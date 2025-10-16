L’A.S.D. Sora Calcio 1907 comunica l’arrivo del centrocampista Italo-Venezuelano, classe 2000 Tommaso Fontana, nello scorso campionato ha vestito i colori dello United Riccione (Serie D Girone D.) Cresciuto calcisticamente tra Pontedera e Siena il neo acquisto bianconero è un giocatore di qualità, bravo a dettare i tempi di gioco nella zona nevralgica del campo. Vanta 30 partite in Serie C (Potenza, Taranto Fermana) e 90 partite in Serie D (Casarano, Gavorrano, Team Altamura, Alma Juventus Fano, Casarano, Fermana e United Riccione). La società comunica anche l’ingaggio del difensore centrale classe 2006, Francesco Milano. Cresciuto nel Settore Giovanile del Crotone, lo scorso anno ha giocato e perso la finale playoff per l’accesso in D, guadagnandosi la convocazione in Rappresentativa Nazionale U19.I giocatori sono aggregati al gruppo da martedì e sono a disposizione di mister Giacomarro per la trasferta di Teramo.

