L’A.S.D. Sora Calcio 1907 comunica l’arrivo del centrocampista classe 2006 Andrea Pagni

L’A.S.D. Sora Calcio 1907 comunica l’arrivo del centrocampista classe 2006 Andrea Pagni dal Pavia (Serie D Girone B). Muove i primi passi nel Settore Giovanile del Cosenza prima di entrare a far parte di quelli di Lazio e Reggina per poi ritornare in seguito a vestire la maglia della Primavera del Cosenza. Dopo l’inizio di stagione in Lombardia, il ragazzo ha deciso di sposare il progetto bianconero. Pagni è un giocatore moderno, abbina qualità e dinamismo ed è in grado di ricoprire diversi ruoli sia nella zona mediana del campo che in attacco. Il calciatore è aggregato al gruppo di Mister Giacomarro ed è a disposizione per la trasferta di Notaresco.

