L’A.S.A.C.I. Isola del Liri presenta la nuova stagione: Antonio Trombetta primo tesserato per gli allievi 2026

Ieri pomeriggio, in occasione della presentazione della squadra per la stagione 2026, l’A.S.A.C.I. Isola del Liri ha accolto con entusiasmo il tesseramento di Antonio Trombetta, 14 anni, classe 2010, come primo atleta della categoria allievi per l’anno 2026. Un momento speciale per la famiglia e per la società, che segna l’inizio di una nuova avventura per il giovane ciclista.

I genitori di Antonio, con grande gioia e supporto, hanno augurato al ragazzo una stagione ricca di soddisfazioni, impegno, ma anche tanto divertimento. Questo primo passo nel mondo agonistico rappresenta per Antonio una grande opportunità per crescere, affrontare sfide e sviluppare non solo le sue capacità sportive, ma anche i valori fondamentali del ciclismo come disciplina, perseveranza e spirito di squadra.

L’iniziativa ha avuto luogo nel contesto di una presentazione che ha visto la partecipazione di atleti, tecnici, dirigenti e della comunità locale, tutti uniti nel festeggiare un nuovo capitolo per la storica società A.S.A.C.I. Isola del Liri. La giornata è stata anche un’occasione per sottolineare l’importanza della continuità e del rinnovamento all’interno della squadra, con la certezza che i giovani talenti come Antonio saranno protagonisti in una stagione che promette di essere emozionante e piena di crescita.

Un orgoglio per la città: il supporto del Sindaco e del Consigliere allo sport

Alla presentazione della squadra, erano presenti anche il Sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, e il Consigliere delegato allo sport, Massimo Loffreda. I due rappresentanti delle istituzioni locali hanno partecipato con entusiasmo all’evento, esprimendo il loro apprezzamento per l’A.S.A.C.I., una società che da ben 90 anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per lo sport e per la comunità.

Nel corso dell’incontro, è stato sottolineato il valore della società, che non si limita a essere un punto di riferimento per il ciclismo, ma si configura anche come una vera e propria “scuola di vita”, capace di trasmettere ai più giovani principi fondamentali come impegno, sacrificio, rispetto e passione. “La presenza di tanti ragazzi, affiancati da dirigenti e tecnici preparati, testimonia la vitalità di un’associazione che continua a crescere e a guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici”, ha dichiarato il Sindaco Quadrini.

L’Amministrazione comunale ha espresso grande orgoglio per il ruolo fondamentale che l’A.S.A.C.I. svolge, contribuendo alla formazione sportiva ed educativa delle nuove generazioni, mantenendo sempre vivo il legame con la storia della città. Concludendo l’incontro, è stato rivolto un sincero augurio a tutti gli atleti per una stagione ricca di soddisfazioni, dentro e fuori dalle competizioni.

L’A.S.A.C.I. Isola del Liri continua a scrivere la propria storia con passione, dando vita a un futuro ricco di successi e opportunità per i giovani ciclisti come Antonio Trombetta.