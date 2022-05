La ‘Runners Team Ferentino’ organizza il 1° Trofeo Sant’Ambrogio

La ‘Runners Team Ferentino’, presieduta da Diego Papoccia, organizza il ‘I° Trofeo Sant’Ambrogio’ con il patrocinio del Comune. Una gara podistica di 11 chilometri alla quale parteciperanno centinaia di atleti provenienti da tutta la Regione Lazio per una giornata di sport e convivialità.

Il ritrovo è in programma alle 8 mentre la partenza e l’arrivo saranno allo stadio comunale di Ferentino, dove alle ore 11, e alla presenza di autorità civili, si svolgerà la cerimonia di premiazione. Per partecipare alla gara si può prenotare l’iscrizione online cliccando sul sito www.raceservice.it mentre per le informazioni sullo svolgimento è possibile contattare il numero 347 9504372.

Questa mattina, nella sala consiliare del Comune, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento podistico, alla presenza del sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo e dell’assessore Giuseppe Virgili.

“Siamo felici di ospitare il ‘I° Trofeo Sant’Ambrogio’ – ha detto il sindaco Pompeo – e di avere nella nostra città atleti che arriveranno da tutta la regione. Un’occasione che non celebra soltanto lo sport sano e di competizione ma che sarà anche un momento di condivisione e ritrovo dopo due anni difficili a causa della pandemia, che ci hanno visti costretti a rinunciare a tante iniziative, anche di natura sportiva. Complimenti al gruppo ‘Runners Team Ferentino’ per questo appuntamento che permetterà di mostrare, a chi non le ha mai viste, le bellezze paesaggistiche e storiche della nostra città”.

