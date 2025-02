La replica di Pasquale Bronzi al collettivo Ceccano 2030

Desidero chiarire alcuni punti in merito alle accuse che mi sono state rivolte, secondo cui come presidente del Comitato “Tutti Uniti per Migliorare Ceccano” non sarei libero di segnalare problemi e criticità presenti nella città di Ceccano, al Comune e al Commissario Prefettizio.Vorrei ricordare a tutti che il sottoscritto, è pienamente libero di svolgere la propria attività civica a favore dei cittadini. Nessuno, ripeto nessuno, può impedirmi di esercitare questo diritto, poiché viviamo in un paese liberale e democratico,e la libertà di espressione non vá mai limitata…Entrando nel merito della questione, ho ricevuto diverse segnalazioni da parte dei membri del comitato che presiedo, riguardanti la presenza di buche pericolose in diverse strade della città.

Come faccio sempre anche per altre problematiche, ho provveduto a inviare una mail al Comune per informarli della situazione e sollecitare un intervento volto a risolvere questa criticità.

Inoltre, grazie a ulteriori segnalazioni tramite email al Comune, sono riuscito a far raccogliere dei rifiuti presenti sulle strade e a bonificare più zone di Ceccano nell’ultimo periodo, contribuendo a mantenere il decoro urbano.Dal 2019, il nostro comitato si impegna attivamente per segnalare problematiche e proporre soluzioni, contribuendo in modo concreto al miglioramento della città. Grazie al lavoro e alla nostra collaborazione con l’amministrazione ,molte questioni sono state risolte a beneficio della comunità.

Come presidente del comitato “Tutti Uniti per Migliorare Ceccano”, continuerò a impegnarmi con serietà, umiltà e piena disponibilità per il bene della città e dei suoi cittadini.

Nessuno potrà mai impedirmi di esercitare il mio diritto di partecipare attivamente alla vita sociale del mio paese, sempre animato da un profondo senso civico e dal desiderio di migliorare la nostra comunità. Chi mi accusa ha scritto al Commissario Prefettizio per tutto …. Perfino per sapere se esiste Babbo Natale o la Befana. Ora che lo fa qualcuno diverso da loro, per risolvere problemi e per il bene comune non va bene più…. Ecco il loro esempio di DEMOCRAZIA

Pasquale Bronzi, Presidente del Comitato “Tutti Uniti per Migliorare Ceccano”