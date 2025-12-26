La replica del Comune di Sora alle dichiarazioni della A.S.D. Sora Calcio 1907

In qualità di consigliere delegato allo Sport Naike Maltese ed in stretta collaborazione con il Dirigente del Settore Tecnico ing Daniela Ciolfi e l’assessore alla manutenzione Francesco De Gasperis del Comune di Sora si ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti a tutela dell’operato dell’Amministrazione Comunale e degli uffici per una corretta informazione alla cittadinanza.

1.il Comune di Sora ha eseguito lavori di manutenzione straordinaria per la completa riqualificazione degli spogliatoi dello Stadio “Claudio Tomei”, dopo diversi anni di assenza di interventi significativi.

Gli interventi hanno riguardato:

• rifacimento totale dei servizi igienici;

• rifacimento delle docce (impianto idraulico, rivestimento e piatti docce);

• sostituzione delle caldaie e dell’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria.

Tali lavori hanno restituito locali funzionali e conformi agli standard richiesti.

2. Gestione e manutenzione dell’impianto sportivo.

Si ricorda che la società concessionaria, alla quale l’impianto è affidato in comodato d’uso gratuito, è responsabile della cura, pulizia, gestione ordinaria. Eventuali casi di mal funzionamento vanno segnalate tempestivamente all’ufficio preposto e non sui social.

3. Segnalazioni e riscontri tecnici:

Si ribadisce che eventuali criticità o disservizi possono essere risolti con tempestività mediante l’invio di una semplice nota formale tramite PEC all’Ufficio Tecnico del Comune di Sora, come da prassi consolidata.

L’Ufficio Tecnico ha verificato con sopralluoghi la problematica indicata e ha sempre dato la totale disposizione per intervenire e risolvere problematiche di natura tecnica o impiantistica, nelle more di tempistiche di organizzazione degli interventi.

Si precisa che, in relazione agli episodi richiamati nel comunicato della società, non risultano pervenute segnalazioni ufficiali tramite PEC o altri canali formali, circostanza che avrebbe consentito un immediato intervento.

4. Riscontri ufficiali della Lega

Dal Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti – Serie D relativo all’ultima gara casalinga Sora – Castelfidardo, non risulta alcuna ammenda, diffida o segnalazione a carico della società per presunti problemi legati al sistema di riscaldamento o alla fornitura di acqua calda, a conferma dell’assenza di rilievi ufficiali in merito.

5. Omologazione del campo di gioco

Lo Stadio “Claudio Tomei” è regolarmente omologato per lo svolgimento delle gare casalinghe e non sussistono motivazioni tecniche o regolamentari tali da giustificare lo spostamento delle partite fuori dal territorio comunale.

6. Settore Giovanile

Si evidenzia infine che, per la prima volta dopo diversi anni, il settore giovanile della Sora Calcio può usufruire con continuità di due strutture sportive comunali, allenandosi sia presso il campo “Trecce” sia allo Stadio “Claudio Tomei”.

L’Amministrazione Comunale e l’assessore allo sport confermano la propria piena disponibilità alla collaborazione, auspicando che ogni futura comunicazione avvenga attraverso canali formali e corretti, nell’interesse esclusivo dello sport e della città di Sora.

