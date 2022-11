La Reno Dei Medici non riapre, Gianluca Quadrini dalla parte dei lavoratori

La situazione precaria dei lavoratori della cartiera Reno Dei Medici sembra non trovare una via risolutiva. Tra proteste e chiarimenti anche Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale della Lega e Delegato alle Attività Produttive Anci Lazio interviene a sostegno di una ripartenza immediata della produzione e sollecita la regione a mettere fine a questa situazione – “Trovo assurdo che sia la regione a mettere i bastoni tra le ruote continuando a rimandare la data per il riavvio della produzione”. Così scrive Gianluca Quadrini in una nota – “Si sta trascurando questa situazione ormai da troppo tempo. Siamo seriamente preoccupati ma più di tutti lo sono i dipendenti della cartiera, sempre più scoraggiati da questi rimpalli e da questa precarietà. Mi domando se i vertici regionali si siano resi conto dei danni e delle conseguenze per intere famiglie. Mi sorge qualche dubbio in merito.” Poi aggiunge – “ Sono anni che l’azienda versa in questa condizione e da mesi i lavoratori sono stati lasciati in balia di atteggiamenti superficiali e poco responsabili. Sollecito la regione a fare il suo dovere. Metta nella condizione i dipendenti di tornare al proprio lavoro, tranquillamente e definitivamente. Lo faccia con impegno e serietà.”

COMUNICATO STAMPA