LA REGIONE LAZIO VINCE IL PREMIO “PA OK! INSIEME PER CREARE VALORE PUBBLICO”, CON IL PROGETTO “CENTRI POLIVALENTI PER L’AUTISMO”

Si è svolto a Roma l’evento di premiazione del contest nazionale “PA OK! Insieme per creare valore pubblico”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzato da Formez, con il contributo scientifico della SDA Bocconi School of Management, che ha visto la partecipazione di 208 pubbliche amministrazioni di tutta Italia, candidate con oltre 275 progetti presentati, suddivisi in 7 aree tematiche, per valorizzare iniziative capaci di distinguersi per innovazione, impatto concreto sulla vita delle persone e replicabilità dei modelli.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale alle Politiche Sociali, Massimiliano Maselli, che ha ricordato il rafforzamento dell’iniziativa.

«Il premio PA OK conferma la qualità del lavoro svolto dalla Regione Lazio nel campo dell’innovazione sociale. È un modello che funziona ed è facilmente replicabile. Per questo e per il riscontro più che positivo che abbiamo avuto dalle famiglie coinvolte che hanno contribuito a dare vita ai Centri, ho voluto rifinanziare il progetto con 5 milioni di euro di fondi FSE+, che consentiranno a breve l’apertura di 10 nuovi Centri Polivalenti, dando vita a una rete regionale. Questa nuova sperimentazione – ha dichiarato Maselli – sarà caratterizzata anche dall’uso delle nuove tecnologie per sviluppare servizi innovativi, dalla messa in trasparenza e valorizzazione delle competenze – fino alla loro validazione e certificazione – e dal rafforzamento della collaborazione con scuole, università e Centri per l’Impiego, per ampliare le opportunità di inclusione sociale e lavorativa. Il riconoscimento ottenuto nel contest PA OK conferma il valore strategico del modello dei Centri Polivalenti come buona pratica nazionale replicabile, in grado di coniugare innovazione amministrativa, impatto sociale e sostenibilità nel tempo, rafforzando il ruolo della Pubblica Amministrazione come motore di coesione, inclusione e sviluppo delle comunità», ha concluso l’assessore Maselli.

«La Regione – dichiara Ornella Guglielmino, direttrice regionale per l’Inclusione Sociale – ha presentato la propria candidatura con il progetto “Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi” ottenendo, il primo premio nell’ambito dell’area tematica “Innovazione sociale, inclusione, fragilità” Con questo premio viene riconosciuto alla Regione Lazio il merito di aver realizzato uno dei sette progetti più significativi, a livello nazionale, per l’amministrazione pubblica e la sua modernizzazione. Questo progetto – prosegue Ornella Guglielmino – offre una metodologia efficace per realizzare un cambio di paradigma importante: dal servizio standardizzato al progetto di vita personalizzato, costruito intorno e insieme alle ragazze e ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi, con il forte coinvolgimento delle loro famiglie e sostenuto da reti territoriali integrate con oltre 150 partner pubblici e privati.

Ringrazio inoltre Ilaria Marchetti e Silvano De Iesu per l’impegno che hanno messo nella realizzazione del progetto che conferma l’efficacia della politica pubblica quando consente a ciascuno di realizzare il proprio valore, trasformandolo in benessere collettivo», ha concluso Ornella Guglielmino.