LA REGIONE LAZIO SOSTIENE L’ACQUISTO DEI LIBRI DA PARTE DEI GIOVANI, IN OCCASIONE DELLA FIERA “PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI”

admin
regione lazio,,,,
Share on Tumblr

300La Regione Lazio ha deciso di sostenere gli under 30 residenti nel Lazio e gli studenti delle scuole laziali che visiteranno la manifestazione Più libri più liberi, Fiera nazionale della piccola e media editoria, in programma alla Nuvola di Roma dal 4 all’8 dicembre, attraverso un coupon da dieci euro a testa per l’acquisto di libri degli espositori.

I più giovani, dai 6 ai 13 anni, beneficeranno di un buono cartaceo, mentre chi si trova nella fascia 14-29 anni potrà usufruire di un buono in formato digitale caricato direttamente nell’app Bella X Noi, la carta giovani della Regione Lazio, anche grazie ai fondi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questa modalità garantisce un processo di utilizzo estremamente semplice e immediato, con il buono che si troverà direttamente sulla card digitale.

L’iniziativa è annunciata dalla Regione Lazio e dall’Associazione Italiana Editori e prevede un investimento della Regione di 75.000 euro, con una parte che sarà destinata direttamente alle scuole e il resto a disposizione dei ragazzi e delle ragazze del Lazio.

«Sostenere la cultura e la lettura presso i giovani è fondamentale, perché attraverso i libri i nostri ragazzi possono maturare, diventare cittadini consapevoli e sviluppare quel pensiero critico sul quale si regge quell’economia della conoscenza che è il volano del nostro territorio. Similarmente, la filiera del libro è una industria strategica per il Lazio, così come Più libri più liberi una iniziativa che dà lustro a Roma, capitale fieristica e dell’editoria. Questa iniziativa ci consente di tenere insieme asset strategici, sui quali abbiamo puntato con convinzione. Infine, ci troviamo di fronte ad una ulteriore occasione per popolarizzare e diffondere l’app Bella X Noi, pensata per sostenere i consumi culturali dei nostri ragazzi e per dare una mano a tutte le famiglie, perché le esperienze culturali sono un diritto costituzionale indipendente dal censo. Non mi resta che invitarvi in fiera ad acquistare i libri!», dichiara Simona Baldassarre, assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili della Regione:

«Voglio ringraziare la Regione per aver accolto una proposta che, per noi, ha un doppio effetto – spiega la presidente di Più libri più liberi Annamaria Malato –. Da una parte incentiva la domanda di lettura dei più giovani lasciando a loro la scelta dei titoli che più amano, all’interno di un’offerta amplissima che è quella dei piccoli e medi editori italiani che animano la nostra Fiera. Dall’altra, sostiene i nostri espositori in un momento di mercato non semplice, soprattutto per le case editrici più piccole e quindi con spalle meno larghe per reggere l’urto del calo delle vendite che stiamo registrando quest’anno».

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *