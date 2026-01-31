LA REGIONE LAZIO, SI ILLUMINA DI BLU PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLE VITTIME CIVILI DELLE GUERRE NEL MONDO

Domenica 1° febbraio il palazzo della Regione Lazio sarà illuminato di colore blu dalle ore 18.30 alla mezzanotte, in occasione della Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei conflitti nel mondo.
Istituita con la legge n. 9 del 25 gennaio 2017, questa ricorrenza nasce con il duplice obiettivo di commemorare le vittime civili di tutte le guerre e di promuovere una maggiore consapevolezza dell’impatto devastante che i conflitti hanno sulle popolazioni civili.
L’illuminazione blu rappresenta un gesto semplice ma altamente simbolico: un forte richiamo alla pace e alla protezione dei più vulnerabili, attraverso il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario.
L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e da ANCI.