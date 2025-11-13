LA REGIONE LAZIO PROMUOVE IL PRESEPE NELLE SCUOLE AL VIA IL CONCORSO PER IL NATALE 2025

La Regione Lazio, per mezzo di LazioCREA, ha pubblicato l’avviso-concorso volto a promuovere la realizzazione e la valorizzazione del presepe all’interno delle Istituzioni scolastiche del territorio regionale. L’iniziativa intende riconoscere il presepe come elemento centrale delle celebrazioni natalizie e simbolo non solo religioso, ma anche di una tradizione storico-culturale e artistica, espressione di una visione positiva dell’umanità.

«Questa iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per valorizzare la tradizione del presepe come espressione della nostra storia, identità e cultura. È anche un invito rivolto ai giovani a riscoprire il Lazio attraverso esperienze educative e coinvolgenti. Il Natale, con i suoi valori universali, è un momento inclusivo che unisce le comunità e rafforza il senso di appartenenza. Con questo concorso, vogliamo celebrare la creatività delle scuole e promuovere una visione positiva e condivisa del nostro territorio», dichiara l’assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili, alla Famiglia e al Servizio civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre:

Il concorso, rivolto alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, prevede l’assegnazione di viaggi culturali nel Lazio alle Istituzioni scolastiche che realizzeranno i migliori presepi all’interno dei propri edifici per il Natale 2025.

La Regione Lazio ha stanziato una cifra complessiva pari a 102 mila euro, destinata a sostenere attività extrascolastiche per gli istituti vincitori. I presepi vincitori del concorso saranno selezionati da un’apposita commissione e avranno l’opportunità di essere celebrati durante un evento speciale: il “Concerto di Natale 2025”, in programma il 13 dicembre 2025, dalle ore 19.30 alle 23.30, presso il prestigioso Teatro dell’Opera. L’evento sarà aperto al pubblico, secondo modalità che verranno comunicate sui siti istituzionali www.laziocrea.it e www.regione.lazio.it, nella sezione “Cultura”.

Le visite didattico-educative dovranno svolgersi entro la fine dell’anno scolastico 2025-2026, presso siti e luoghi rappresentativi del patrimonio storico-culturale del Lazio.