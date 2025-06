LA REGIONE LAZIO PRESENTA “INVEST IN LAZIO”

Domani, martedì 24 giugno, alle ore 13, a Bruxelles, presso la sede del Parlamento Europeo – Rue Wiertz 60 – si terrà la conferenza stampa (prevista una diretta in streaming) di presentazione della piattaforma “Invest in Lazio”.

Si tratta di un’iniziativa strategica per l’attrazione di investimenti produttivi sul territorio regionale, con particolare attenzione ai grandi gruppi industriali e ai fondi internazionali e che s’inserisce nel quadro della strategia nazionale “Invest in Italy”, per valorizzare il Lazio come hub di innovazione e sviluppo sostenibile nel cuore del Mediterraneo.

Durante l’evento sarà illustrato anche il nuovo bando da 20 milioni di euro a fondo perduto, destinato alle PMI italiane ed estere che investono nel Lazio, sostenuto dal Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027.

Interverranno:

Antonella Sberna , vicepresidente del Parlamento Europeo;

Isidoro Nigri , consigliere e capo dell’Ufficio Commerciale presso l’Ambasciata d’Italia a Bruxelles;

Roberta Angelilli , vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio;

Tiziana Petucci , direttore assessorato Sviluppo economico della Regione Lazio;

Giuseppe Biazzo , presidente di Unindustria;

Tindaro Paganini , direttore Ufficio ICE Bruxelles;

Alfredo Varrati , responsabile Strumenti Finanziari con Fondi UE – Cassa Depositi e Prestiti;

Augusto Reggiani , dirigente MIMIT – Comitato Attrazione Investimenti Esteri;

Alberto Mazzola , presidente Gruppo Iniziativa Italiana;

Alessandra Santacroce , direttore Relazioni Istituzionali – IBM Italia;

Gianluca Togna , responsabile Comunicazione ed Etica & Conformità – Takeda Manufacturing Italia.