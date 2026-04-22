LA REGIONE LAZIO PRESENTA GLI STRUMENTI FINANZIARI AGEVOLATI PER LE IMPRESE

Giovedì 23 aprile 2026, alle ore 11.00, la Regione Lazio presenta presso la sua sede, in Sala Tirreno (Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, Roma) i nuovi strumenti di finanza agevolata per le imprese: Nuovo Fondo Piccolo Credito, Nuovo Fondo Futuro, Fondo Patrimonializzazione PMI, Fondo di Garanzia per le PMI, Finanza Agevolata BEI.

Un sistema integrato di strumenti finanziari per oltre 270 milioni, realizzato con il coinvolgimento di Banca Europea per gli Investimenti, Mediocredito Centrale e banche del territorio, per rispondere in modo concreto alle esigenze delle imprese.

Partecipano all’incontro: la vicepresidente e assessore a Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli; l’assessore a Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini; il direttore regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca della Regione Lazio, Tiziana Petucci; il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti; il senior fund & structuring officer, Financial Instruments Unit della Banca Europea Investimenti, Andrea Kirschen; l’amministratore delegato di Mediocredito Centrale, Francesco Minotti e il presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini.

Intervengono, inoltre, rappresentanti delle associazioni delle imprese.

L’incontro è realizzato con il cofinanziamento dell’Unione europea attraverso i fondi del PR FESR Lazio 2021–2027.