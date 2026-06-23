La Regione Lazio lancia una campagna social – “NON C’È PROTEZIONE CIVILE SENZA DI TE”

La Regione Lazio lancia una campagna social per promuovere il mondo del volontariato

Sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza del volontariato di Protezione Civile e promuovere una partecipazione sempre più attiva alla vita delle comunità. È questo l’obiettivo della campagna di comunicazione “Non c’è Protezione Civile senza di te”, promossa dalla Regione Lazio e presentata oggi presso la Sala Tevere della sede regionale di Via Cristoforo Colombo a Roma.

La campagna nasce per valorizzare il ruolo fondamentale delle volontarie e dei volontari che ogni giorno operano sul territorio a supporto delle attività di prevenzione, gestione delle emergenze e assistenza alla popolazione, raccontando attraverso i linguaggi digitali e i social network un impegno concreto, inclusivo e vicino ai cittadini.

Ad aprire i lavori sono stati Massimo La Pietra, direttore della Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112, Pasquale Ciacciarelli, assessore alle Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare e Protezione Civile, Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio e Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato il progetto creativo della campagna attraverso la proiezione del video ufficiale della campagna, dei contenuti social destinati a TikTok e la presentazione della landing page dedicata, progettata per fornire informazioni sul sistema regionale di Protezione Civile e sulle modalità di adesione alle organizzazioni di volontariato.

L’evento si è concluso con la presentazione del Social Media Kit destinato ai Coordinamenti territoriali e alle Organizzazioni di Volontariato quale strumento pensato per favorire una diffusione sostanziale dei contenuti sui canali digitali.

«Con “Non c’è Protezione Civile senza di te”, la Regione Lazio punta a costruire un dialogo diretto con tutti i volontari di protezione civile, a partire dai più giovani, promuovendo i valori della solidarietà e della cittadinanza attiva, elementi fondamentali per rafforzare la capacità di risposta delle comunità di fronte alle emergenze. Nel corso dell’ultimo anno diverse sono state le attività avviate per favorire e tutelare i volontari di protezione civile, dalla costituzione del fondo di solidarietà nell’ipotesi di infortuni nel corso delle attività alla regolamentazione della scuola di alta formazione di protezione civile, dando valore alla preparazione ed alla professionalità dei nostri volontari. L’organizzazione di questa campagna social, dunque, si inserisce nell’ambito di una precisa programmazione in materia di protezione civile, ponendo quale paradigma la tutela e la valorizzazione del mondo del volontariato, espressione di partecipazione attiva e di senso di appartenenza alla nostra comunità», ha dichiarato l’assessore alla Protezione Civile del Lazio, Pasquale Ciacciarelli.