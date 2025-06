LA REGIONE LAZIO ILLUMINATA DI ROSSO PER LA GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE

Ieri sera , per celebrare la Giornata Mondiale del donatore di sangue, il palazzo della sede della Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo 212, si è illuminato di rosso. L’iniziativa, in collaborazione con Acea, ha lo scopo di promuovere e sostenere la donazione del sangue.

«Ricordiamo un gesto che salva vite ogni giorno: la donazione di sangue.

Non è un atto eroico, non serve essere speciali. Basta presentarsi, donare e sapere che, da qualche parte, una persona potrà ricevere una trasfusione quando ne avrà bisogno.

Donare il sangue significa garantire scorte pronte per le emergenze, supportare gli ospedali, aiutare chi affronta cure complesse. È un impegno silenzioso, ma fondamentale.

Siamo vicini ai donatori, alle associazioni che li sostengono e alle strutture sanitarie che ogni giorno fanno in modo che nulla vada sprecato. Chi può, doni. Chi non è idoneo, aiuti a diffondere il messaggio. È un piccolo sforzo, ma può fare la differenza», ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.