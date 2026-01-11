LA REGIONE LAZIO ALLA WINTER FANCYFAIRE DI SAN DIEGO

La Regione Lazio, attraverso Arsial – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – partecipa alla Winter FancyFaire di San Diego (USA), in programma dall’11 al 13 gennaio 2026 presso il San Diego Convention Center. L’evento rappresenta il primo grande appuntamento fieristico del 2026 e apre ufficialmente la stagione delle fiere Arsial per il nuovo anno.

La presenza al Winter FancyFaire conferma la strategia di internazionalizzazione della Regione Lazio, orientata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e al rafforzamento del posizionamento delle imprese laziali sui mercati esteri ad alto valore aggiunto. Gli Stati Uniti rappresentano uno dei mercati più strategici per l’agroalimentare italiano: primo mercato extra-UE per le esportazioni del settore e tra i maggiori importatori mondiali di prodotti food & beverage di fascia medio-alta e premium. Un contesto nel quale cresce in modo costante la domanda di prodotti autentici, tracciabili e fortemente legati ai territori di origine, elementi distintivi delle produzioni del Lazio.

Regione Lazio e Arsial sono presenti in fiera con un proprio spazio istituzionale e con una collettiva di cinque aziende del territorio, che esprimono identità, qualità produttiva e capacità di innovazione del sistema agroalimentare laziale.

La collettiva comprende: Sardine Pollastrini Srl, storica azienda della trasformazione ittica; La Rustichella Worldwide Srl, ambasciatrice nel mondo della pasta e delle specialità gourmet italiane; Truffleat Srl, punto di riferimento internazionale per i prodotti a base di tartufo; Acqua Filette Srl, eccellenza nel segmento delle acque minerali premium; Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dell’Olio di Roma IGP, simbolo di una filiera identitaria e certificata del territorio laziale.

Nel corso della manifestazione sono, inoltre, previsti show cooking dedicati alla valorizzazione dei prodotti del Lazio, pensati per offrire a buyer, operatori e stampa internazionale un’esperienza diretta della qualità, della tradizione gastronomica e della versatilità delle produzioni regionali. La partecipazione alla Winter FancyFaire inaugura il calendario fieristico Arsial 2026 e si inserisce in una strategia di promozione integrata volta a sostenere la competitività delle imprese, promuovere l’identità agroalimentare del Lazio e consolidare relazioni con buyer e operatori internazionali.