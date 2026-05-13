LA REGIONE LAZIO AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO 2026

La finale del concorso letterario “Cuori narranti” per gli under 35 e un ricco programma di appuntamenti dedicati alla cultura e alla lettura nel padiglione regionale.

La Regione Lazio partecipa al Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolge dal 14 fino al 18 maggio, con un articolato programma di incontri dedicati alla promozione della lettura, dell’editoria e delle pratiche culturali del territorio. Al centro della presenza istituzionale, la finale di “Cuori narranti”, il concorso letterario rivolto a giovani scrittrici e scrittori under 35, che si terrà sabato 16 maggio alle ore 16, presso il Caffè Letterario del Padiglione Oval, nello spazio della Regione Lazio.

Ideato e promosso dalla Regione Lazio in sinergia con Lazio Innova, nell’ambito del progetto “Lazio Libri”, Cuori narranti è rivolto a giovani residenti o domiciliati nel Lazio tra i 14 e i 35 anni.

Alla finale interverranno, tra gli altri, Simona Baldassarre, assessore a Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della famiglia, Servizio civile; Silvio Viale, presidente Salone Internazionale del Libro di Torino; Luca Fegatelli, direttore regionale Direzione Cultura, Politiche giovanili e della famiglia, Pari opportunità, Servizio civile; Fabio Del Giudice, direttore di Più libri più liberi; Andrea Pasino, responsabile di Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna; Leonardo Colombati, scrittore, direttore di Nuovi Argomenti e rettore dell’Accademia Molly Bloom; insieme a rappresentanti del mondo editoriale e culturale nazionale. L’incontro è moderato da Stefano Salis del Sole 24 Ore.

Oltre cento le aspiranti scrittrici e scrittori che hanno partecipato all’edizione 2026 inviando racconti o romanzi brevi inediti. Il 67% delle opere è stato scritto da autrici, il 33% da autori, con una prevalenza nella fascia di età tra i 26 e i 33 anni. La partecipazione ha coinvolto l’intero territorio regionale, con una maggiore incidenza dalla provincia di Roma, seguita da Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti.

I generi più rappresentati sono il fantasy, il romanzo di formazione e il romance, accanto al thriller e al thriller psicologico. Ricorrenti i temi dell’identità, della crescita, delle relazioni, della fragilità emotiva e della salute mentale.

Una giuria composta da 9 membri fra i quali un rappresentante regionale dell’Assessorato Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della famiglia, Servizio civile, i rappresentanti dei partner, esponenti del mondo letterario, dell’editoria e dei media, ha selezionato le cinque opere finaliste, che saranno presentate durante l’incontro conclusivo:

Marzio Paolo Albano – Chiuso per stelle : storia ambientata a Roma che racconta un incontro inatteso e un amore discreto, fatto di attese, piccoli gesti e scelte lontane dai riflettori.

: storia ambientata a Roma che racconta un incontro inatteso e un amore discreto, fatto di attese, piccoli gesti e scelte lontane dai riflettori. Dario Antonelli – Un Io qualunque : racconto sullo smarrimento dell’identità e sulla scrittura stessa, tra ironia, quotidianità e il sospetto di essere osservati in un tempo dominato dagli algoritmi.

: racconto sullo smarrimento dell’identità e sulla scrittura stessa, tra ironia, quotidianità e il sospetto di essere osservati in un tempo dominato dagli algoritmi. Desiree Ceccarelli – La città delle cose non dette : viaggio simbolico e visionario dentro un luogo che dà forma ai silenzi, ai rimpianti e alle rinunce, come metafora di uno stato interiore da cui provare a uscire.

: viaggio simbolico e visionario dentro un luogo che dà forma ai silenzi, ai rimpianti e alle rinunce, come metafora di uno stato interiore da cui provare a uscire. Manuel Di Caterino – Diario di un capitano : il racconto in prima persona della vita di un uomo di mare del Cinquecento, che ripercorre sogni, prove e perdite di un’esistenza segnata dal desiderio di comandare il proprio destino.

: il racconto in prima persona della vita di un uomo di mare del Cinquecento, che ripercorre sogni, prove e perdite di un’esistenza segnata dal desiderio di comandare il proprio destino. Adriano Ricci – Persone semplici: vicenda familiare lunga vent’anni, attraversata da conflitti, silenzi e fratture ereditarie, osservata attraverso lo sguardo di chi cresce all’ombra di una guerra domestica.

Numerosi i riconoscimenti per i partecipanti al concorso. I dieci semifinalisti hanno ricevuto la realizzazione grafica dell’opera – copertina e impaginazione degli interni – ai fini della autopubblicazione online del libro su Kindle Direct Publishing (KDP), la piattaforma di self-publishing di Amazon, partner del concorso. Il design delle copertine di tutti e dieci i libri vede la firma dell’illustratore Alessandro Arrigo.

A ciascun finalista Kindle Direct Publishing (KDP) riconosce la stampa di 100 copie promozionali del libro omaggiando il primo classificato con ulteriori 300 copie. A completamento dell’opera di valorizzazione, i cinque finalisti e le loro opere d’esordio verranno promosse all’interno delle principali fiere editoriali nazionali e internazionali a partire da questa edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Al vincitore assoluto sarà riservato il beneficio esclusivo della formazione specialistica presso l’Accademia Molly Bloom potendo scegliere fra il Master di scrittura creativa e un percorso personalizzato.

Accanto al concorso, la Regione Lazio propone al Salone un calendario di incontri che affrontano temi quali biblioteche, lettura, patrimonio culturale, educazione e inclusione, confermando una presenza istituzionale orientata al dialogo tra politiche pubbliche e pratiche culturali.

Il concorso Cuori narranti è finanziato con il Fondo per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Partner del progetto: Salone Internazionale del Libro di Torino, Più libri più Liberi, Kindle Direct Publishing (KDP).