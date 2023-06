La Regione Lazio al “Paris Air Show Le Bourget”

Presenti 17 tra PMI e Startup dell’industria aeronautica e aerospaziale laziale

Fino al 25 giugno la Regione Lazio e Lazio Innova saranno presenti con uno stand istituzionale nel Padiglione Italia coordinato da AIAD (Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza) all’interno della manifestazione “Paris Air Show Le Bourget”, uno tra i più importanti appuntamenti internazionali per l’industria dell’Aeronautica e dello Spazio.

Saranno 17 le imprese laziali protagoniste nella Capitale francese in rappresentanza di un settore come quello dell’Aerospazio, che riveste nel Lazio un ruolo strategico, con eccellenze assolute nella ricerca e nella leadership industriale, sia a livello nazionale che internazionale. Circa 250 tra grandi, piccole e medie imprese più di 23.000 addetti e un fatturato annuo di oltre 5 miliardi. A questi dati d’impresa si uniscono quelli della ricerca e del mondo accademico che lavorano in stretta sinergia con il mondo della produzione aerospaziale.

Nella settimana parigina si alterneranno momenti di confronto e di conoscenza sui temi dello sviluppo, e dell’innovazione, della sostenibilità e delle prospettive occupazionali dell’intero comparto.

Le imprese regionali presenti sono:

– opera nei settori dell’aeronautica, delle ferrovie, spaziale, militare e navale come distributore e fornitore di servizi in particolare di prodotti chimici e materie prime di prodotti ad alta tecnologia.

– azienda impegnata nella progettazione, sviluppo, qualifica e produzione di sistemi di emergenza per elicottero (galleggianti e zattere di emergenza), serbatoi flessibili crash resistant e autostagnanti per impieghi civili e militari. Con attività di MRO sui propri prodotti e su scivoli di emergenza per aereo.

azienda leader nell’ingegneria aerospaziale, con una vasta esperienza nel campo dell’automazione e della robotica, con un’attenzione particolare alla tecnologia di monitoraggio da satellite tramite tecnologia Cubesat. Un team multidisciplinare specializzato in vari aspetti della tecnologia spaziale, tra cui, ma non solo: assistenza e controllo del segmento di terra, sistemi satellitari, servizi di osservazione della terra, sistemi di propulsione, strumenti e avionica.

PROGETTI SPECIALI ITALIANI SRL – impresa specializzata nello sviluppo di Cubesat ad alte prestazioni, microsatelliti e UAV con i loro carichi utili rilevanti per Dual. Opera nei seguenti ambiti: aerospazio, difesa, homeland security, energia

EUROLINK SYSTEMS SRL – azienda specializzata in servizi e distribuzione di hardware, software e soluzioni di gestione dei dati. Copre l’intera “signal chain”: acquisizione RF, elaborazione, memorizzazione, visualizzazione, enhanced robotics, Mini UxV per applicazioni dual-use personalizzabili, e-mobility, mobilità condivisa, infrastrutture intelligenti di ricarica.

M.E.RIN S.R.L – g razie all’alta qualità dei prodotti, alla loro resistenza, flessibilità e provata sicurezza, l’azienda è riuscita ad imporsi tra i leader del mercato internazionale. Disegna e sviluppa serbatoi di sicurezza in un’unica sede operativa di Capena, in modo tale da mantenere un controllo completo di tutte le fasi di produzione fino al momento della spedizione.

Celab S.r.l. – opera nel settore del testing e delle certificazioni ed è specializzata nella fornitura dei seguenti servizi: prove di laboratorio EMC, LVD, RED, di qualifica ambientale, simulazioni meccaniche; valutazioni come organismo notificato ai fini della marcatura CE; certificazione dei sistemi di gestione aziendali; ispezioni pre-shipment, audit di seconda parte, attestazioni; taratura strumenti di misura; training nei settori tecnici e della qualità. I principali settori per i quali opera sono: militare, aeronautico ed aerospaziale, automotive, ferroviario, elettromedicale

Electron Source Co Srl – offre una vasta gamma di prodotti progettati per soddisfare ogni esigenza di commutazione, realizzati principalmente per soddisfare le normative MIL. È una società privata i cui punti di forza includono la qualità del processo EN9100 e ISO 9001, linee di prodotti a spettro completo, tempi di consegna rapidi su preventivi e ordini personalizzati e supporto tecnico in tutti i principali mercati mondiali.

ARS ELECTRONICS SRL – distributore indipendente di componenti elettronici. L’attività principale dell’azienda è orientata all’industria militare/difesa, aerospaziale e ferroviaria con un’offerta di prodotti diffusa che comprende relè, connettori, interruttori e una gamma completa di semiconduttori.

SICAMB S.p.A. – nasce nel 1975 con il principale obbiettivo di eseguire la produzione e le revisioni dei sedili eiettabili Martin-Baker e la realizzazione di componentistica per velivoli civili e militari. Con 30 anni di esperienza, forte della competenza tecnica acquisita insieme alle certificazioni e autorizzazioni riconosciute a livello internazionale, l’azienda è in grado di fornire un servizio unico alle aziende aerospaziali in tutto il mondo.

CONSORZIO DI RICERCA HYPATIA – è un Consorzio di ricerca nato dalla collaborazione tra ricercatori di Università, Istituti di ricerca ed imprese per avviare e promuovere progetti di ricerca volti allo sviluppo sostenibile. Il Consorzio è costituito da Imprese specializzate nella costruzione di apparati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nella meccanica di precisione, nell’elettronica di potenza e delle microonde, nei sistemi di storage dell’energia, nella realizzazione di software gestionali e di controllo, nell’impiantistica di potenza e altro.

GMSPAZIO s.r.l. – serve dal 2005 i settori Aerospaziale, della Difesa e della Sicurezza Nazionale, con soluzioni incentrate sulla gestione di scenari sintetici 4Ds per aiutare i clienti a gestire: scenari di simulazione complessi, sorveglianza e monitoraggio dello spazio e problemi di consapevolezza situazionale spaziale, attività di controllo delle pattuglie di frontiera, modellazione della rete di difesa missilistica, progetti di telerilevamento satellitare e attività di sorveglianza UAV, offrendo prodotti, servizi e formazione per sviluppare integrati e personalizzati sistemi informativi e applicazioni e servizi software su misura dei clienti.

LA CONSULTING SRL – società capofila della Rete di Imprese “Cloud for Defence” che opera da dieci anni nel settore dell’Aerospazio e della Difesa. La Rete C4D è stata costituita con il supporto ed il finanziamento del bando Regionale “Insieme x Vincere”. Cloud4Defence è un fornitore di servizi professionali composto da una rete di Imprese in grado di promuovere l’evoluzione dei Sistemi Informativi della Pubblica Amministrazione, verso un’architettura cosiddetta Cloud Centrica.

SUPERELECTRIC SRL – azienda italiana che sviluppa spettrometri imaging girostabilizzati e payload elettro ottici per droni, aerei, veicoli speciali ed elicotteri per i mercati del monitoraggio ambientale, dell’agricoltura di precisione, del monitoraggio dell’inquinamento e del monitoraggio delle centrali solari. Opera da più di trenta anni nel mondo dell’industria e della ricerca. Fornisce sistemi e servizi ad elevato contenuto tecnologico, continuamente aggiornati attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed europei.

HTT srl – progetta, sviluppa e produce componenti magnetici avvolti custom per sistemi elettronici defence and space. Ormai da più di venti anni sul mercato, è un’impresa che si caratterizza per il forte know-how, per le innovative logiche organizzative e di gestione, per il forte orientamento al total quality e per le consolidate competenze ingegneristiche.