LA REGIONE LAZIO A WASHINGTON PER RAFFORZARE I LEGAMI CON GLI STATI UNITI

Si è aperta ufficialmente oggi la missione istituzionale della Regione Lazio negli Stati Uniti, in programma fino a domenica 19 ottobre. A guidare la delegazione il presidente Francesco Rocca, accompagnato dal presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma e dall’assessore alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile Renata Baldassarre.

L’iniziativa, che si inserisce nel quadro delle relazioni strategiche tra Italia e Stati Uniti, punta a consolidare i rapporti bilaterali nei settori dell’innovazione tecnologica, delle scienze della vita, del turismo e della sostenibilità ambientale, attraverso una fitta agenda di incontri istituzionali, economici e accademici.

Il programma si aprirà alle ore 10 di oggi con una visita alla Casa Bianca, seguita, alle 16.10, dalla partecipazione del presidente Rocca alla “Second Edition of the Italy-US Tech Business and Investment Matching”, ospitata presso il “The Investment Company Institute, durante il panel dedicato a “Life Sciences, Biotech & Pharma: Innovation and Resilience of Value Chains”. Presenti, rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale statunitense e italiano.

Il dibattito sarà introdotto da Robert F. Kennedy Jr., segretario del dipartimento della Salute e dei Servizi umani (HHS), e moderato da Augusto Reggiani, capo della segreteria tecnica del Comitato italiano per gli Investimenti esteri.

Nel corso dell’evento, il presidente Aurigemma e l’assessore Baldassarre interverranno rispettivamente ai panel tematici “Space and the Blue Economy: orbital infrastructure and sustainable seas” e “Tourism & Place Branding: innovation, sustainability, infrastructure and investment for a new brand experience”.

La giornata si concluderà con una cena di rappresentanza al Caffè Milano, storico punto di riferimento della comunità italiana nella capitale americana.

«La missione della Regione Lazio a Washington è un’occasione importante per rafforzare gli scambi istituzionali, economici e culturali con gli Stati Uniti e per costruire ponti duraturi tra le nostre comunità. Il riconoscimento del Lazio come Regione d’Onore 2025 da parte della National Italian American Foundation ci offre l’opportunità di promuovere oltreoceano le eccellenze del territorio, le nostre attività produttive e le imprese e di attrarre nuovi investimenti nei settori strategici per la crescita della Regione, rendendo il Lazio protagonista a livello internazionale», evidenzia il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.