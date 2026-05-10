LA REGIONE LAZIO A TUTTOFOOD: QUALITÀ, IMPRESE E VISIONE INTERNAZIONALE PER PROMUOVERE L’AGROALIMENTARE REGIONALE

Il Lazio dell’agroalimentare torna protagonista a TUTTOFOOD 2026, la manifestazione internazionale di riferimento per il settore food & beverage in programma a Fiera Milano da domani, 11 maggio, fino al 14 maggio. Un appuntamento strategico per il comparto, capace di richiamare buyer, operatori Horeca, distributori e stampa specializzata da tutto il mondo, offrendo alle imprese occasioni concrete di business e nuove opportunità di posizionamento sui mercati nazionali e internazionali.

Regione Lazio e Arsial partecipano alla manifestazione in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, con uno spazio istituzionale (Padiglione 10 – stand. F35/G35/G47) e una collettiva composta da 32 aziende del comparto agroalimentare regionale, espressione delle diverse filiere produttive del territorio. Una presenza significativa, che rafforza il percorso di promozione e valorizzazione del sistema agroalimentare regionale sui mercati nazionali e internazionali.

La partecipazione a TUTTOFOOD si inserisce in una strategia strutturata di promozione e valorizzazione del sistema agroalimentare regionale, fondata su qualità, identità territoriale, innovazione e internazionalizzazione. Un percorso che punta a consolidare relazioni commerciali, favorire nuovi contatti B2B e raccontare un Lazio sempre più riconoscibile attraverso le sue produzioni.

Nel corso della manifestazione, lo spazio istituzionale del Lazio sarà animato da incontri con operatori del settore, attività di networking e momenti dedicati alla promozione delle produzioni regionali. Le aziende partecipanti avranno l’opportunità di presentare i propri prodotti a buyer e professionisti provenienti da numerosi mercati strategici, in un contesto altamente qualificato e orientato al business.

TUTTOFOOD rappresenta infatti una piattaforma internazionale fondamentale per favorire il dialogo tra imprese, distribuzione organizzata, importatori e canale Horeca, contribuendo a rafforzare il posizionamento del Made in Lazio nei principali circuiti commerciali del settore agroalimentare.

«La partecipazione del Lazio a TUTTOFOOD 2026 rappresenta un passaggio strategico nel percorso di valorizzazione e internazionalizzazione del nostro sistema agroalimentare. Sosteniamo con determinazione le imprese del territorio, promuovendo qualità, tracciabilità e innovazione come leve fondamentali per competere sui mercati globali. Il nostro obiettivo è rafforzare il posizionamento del Made in Lazio, creando nuove opportunità di sviluppo e consolidando il legame tra produzioni, territorio e identità», dichiara l’assessore all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

«A Milano portiamo un Lazio dinamico, consapevole della propria identità e sempre più capace di dialogare con i mercati internazionali attraverso la qualità delle sue produzioni. Le 32 aziende presenti raccontano un sistema agroalimentare che cresce, innova e investe sul valore dei territori, trasformando tradizioni produttive, competenze e biodiversità in un elemento distintivo e competitivo», – commenta il Presidente di Arsial, Massimiliano Raffa.

«Il Modello Lazio nasce una visione concreta: fare squadra, valorizzare il talento e creare le condizioni affinché le imprese possano crescere, aprirsi a nuovi mercati e rafforzare la propria presenza internazionale. Oggi più che mai, promuovere l’agroalimentare significa saper raccontare un territorio attraverso le sue storie, le persone, i paesaggi e le filiere che lo rendono unico. Dietro ogni prodotto si celano cultura, lavoro, ricerca e identità: un patrimonio autentico che vogliamo portare all’attenzione di buyer e operatori provenienti da tutto il mondo, rafforzando l’immagine del Lazio come terra di bellezza, qualità, innovazione e grande tradizione agroalimentare», conclude Raffa.

Con la partecipazione a TUTTOFOOD 2026, Regione Lazio, Arsial e la Camera di Commercio di Roma consolidano il proprio impegno nel sostegno alle filiere regionali e nella promozione di un modello di sviluppo fondato su qualità, innovazione e internazionalizzazione.