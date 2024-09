La Regione Lazio a sostegno dello sport di base e dello sport paralimpico e lo fa con due bandi

Il primo è rivolto ad Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, a disposizione delle quali, a partire dal 15 settembre e fino al 15 ottobre 2024, viene erogata la somma complessiva di 2,5 milioni di euro per il supporto a manifestazioni sportive (2 milioni di euro) e per il sostegno alle spese di ordinaria gestione (500mila euro).Il secondo bando, “Vivi lo sport 2024”, è destinato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico. In questo caso vengono stanziati 220mila euro in tutto per l’acquisto di attrezzature, l’avvio alla pratica e la formazione di personale tecnico specializzato. Il termine per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2024.«Attraverso questi bandi offriamo un aiuto concreto a chi ogni giorno si impegna nella promozione dello sport di base a tutti i livelli. Andiamo a incidere in maniera concreta su settori in cui crediamo molto e che meritano la nostra attenzione», dichiara l’assessore allo Sport, al Turismo e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo. «Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche sono, infatti, un baluardo fondamentale per la diffusione capillare delle discipline e un punto di riferimento per molte famiglie, è giusto che l’Amministrazione regionale dia un segnale concreto – spiega l’assessore Palazzo – sia come riconoscimento che come incentivo a proseguire questo importante lavoro». «Puntiamo inoltre moltissimo sulla diffusione della pratica sportiva tra le persone con disabilità, facilitata anche dagli straordinari risultati ottenuti dai nostri atleti alle Paralimpiadi di Parigi. Con il bando “Vivi Lo Sport 2024” vogliamo non solo favorire quanto più possibile l’avviamento allo sport, ma anche promuovere le discipline paralimpiche quale strumento di integrazione sociale. Per illustrare in maniera dettagliata i contenuti dei bandi e le modalità di partecipazione, ho organizzato, insieme con il personale della mia struttura tecnica, una video conferenza per martedì 10 settembre alle ore 11. Tutti i soggetti interessati potranno collegarsi attraverso un link che diffonderemo a breve», conclude l’assessore Palazzo.

