LA REGIONE LAZIO A NEW YORK: PARTENARIATI STRATEGICI, INNOVAZIONE E POSSIBILITÀ DI SVILUPPO PER LE IMPRESE LAZIALI

Da oggi la missione nella Grande Mela con aziende e startup del territorio, nell’ambito del programma che vede il Lazio “Regione d’Onore Niaf 2025”

Prende il via oggi, mercoledì 8 aprile, la missione della delegazione della Regione Lazio a New York, guidata dal presidente Francesco Rocca.

Assieme ad alcune delle aziende più innovative del territorio nei settori della farmaceutica, della tecnologia sostenibile e della gestione aeroportuale, la Regione sarà impegnata in una tre giorni di incontri, presentazioni e networking, al fine di creare partnership strategiche e avviare le basi per nuove opportunità di sviluppo.

La tappa newyorkese fa parte del programma delle numerose iniziative che vedono il Lazio “Regione d’Onore 2025” della National Italian American Foundation (NIAF).

Il presidente Francesco Rocca sarà accompagnato dal vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico del Lazio, Roberta Angelilli, e dal presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, partner della Regione nell’iniziativa.

Tra gli appuntamenti in agenda sono previsti alcuni importanti impegni istituzionali, come gli incontri fissati presso l’Economic Development Corporation (agenzia ufficiale per lo sviluppo economico della città di New York), l’Empire State Development del Governatorato per la promozione dei partenariati e degli investimenti della città, e il Consolato generale d’Italia a New York, che il 9 aprile ospiterà un evento sull’Open Innovation nei settori strategici delle scienze della vita, della mobilità, delle tecnologie urbane e dell’aerospazio; incontro che sarà aperto dal console generale, Fabrizio Di Michele.

Al termine dell’evento, il presidente Rocca terrà un punto stampa assieme al vicepresidente Angelilli e al presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti.

Uno dei principali obiettivi della delegazione regionale sarà rendere protagoniste le associazioni, aziende e startup laziali che fanno parte della missione: Farmindustria, Confapi, Confimprese, Aeroporti di Roma, Maire, Angelini Ventures, Alfasigma, Almaviva, solo per citarne alcune, che porteranno a New York tutto il loro know-how, con l’obiettivo di attivare relazioni e partnership con i principali attori dell’ecosistema imprenditoriale e finanziario statunitense e creare condizioni propizie, sotto il cappello istituzionale, per dare ulteriore slancio alle relazioni bilaterali, anche a beneficio della struttura portante di piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto economico del territorio.

Si tratterà di una vetrina di altissimo livello anche per 20 startup e PMI innovative nei settori dell’Aerospazio, dell’Energia e dell’Intelligenza Artificiale che, attraverso un bando di Lazio Innova, hanno potuto prendere parte alla missione.

L’agenda, nella giornata di domani, martedì 8 aprile, prevede, per le startup, incontri all’Università di Yale e al centro innovazione del Connecticut, al campus di Cornell Tech nei laboratori di ricerca sull’ Intelligenza Artificiale. La delegazione Istituzionale, assieme ai rappresentati delle imprese, sarà invece impegnata al Brooklyn Navy Yard per una discussione sulle partnership pubblico-private e, a seguire, all’Hub Tecnologico New Lab, per un focus su innovazione nella robotica, mobilità e tecnologie pulite.

Nella giornata di mercoledì 9 aprile tutta la delegazione sarà impegnata al Civic Hall, del Centro di Tecnologia Civica e Innovazione Pubblico-Privato di NYC, per una discussione con gli investitori dell’ecosistema di New York.

La missione proseguirà, infine, giovedì 10 aprile presso il NASDAQ, dove il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, aprirà i lavori di un convegno organizzato da NIAF, a cui parteciperanno i rappresentanti delle aziende del Lazio e del ministero delle Imprese e del Made in Italy, per una sessione sull’attrazione degli investimenti nel Lazio e una sui partenariati industriali, che vedranno la presenza di importanti Fondi di Investimento e grandi corporate americane.

La missione si concluderà con il Gala primaverile della NIAF all’hotel Cipriani, durante il quale gli ospiti del Lazio potranno confrontarsi con oltre 700 invitati del mondo dell’economia, della cultura e della conoscenza della città di New York.

