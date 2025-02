LA REGIONE LAZIO A CASA SANREMO PER PROMUOVERE FILIERA FLOROVIVAISTICA

Regione Lazio e Arsial saranno protagonisti a Casa Sanremo, l’area hospitality ufficiale del Festival, con una lounge esclusiva dedicata alla promozione della filiera florovivaistica regionale. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione della Filiera Florovivaistica del Lazio e rappresenta un’occasione unica per valorizzare il comparto, da sempre simbolo del Festival, raccontandone il ruolo strategico per l’economia e il territorio.

Il Lazio è tra i principali poli florovivaistici italiani, con un comparto produttivo altamente specializzato e orientato all’export. A livello nazionale, il Lazio occupa il quinto posto tra le regioni più produttive, contribuendo con il 6% al valore complessivo della filiera florovivaistica italiana: quarto produttore di fiori e piante in vaso e nono produttore vivaistico italiano. Il valore della produzione regionale ha raggiunto i 190,418 milioni di euro: 139,446 provenienti dalla produzione di fiori e piante in vaso e 50,972 milioni derivati dal vivaismo.

La partecipazione del Lazio a Casa Sanremo rappresenta un’opportunità di visibilità e networking per le imprese del settore, grazie al lounge che nei giorni del festival sarà un luogo di incontro per istituzioni, operatori e media.

«Il florovivaismo – spiega l’assessore all’Agricoltura e al Bilancio, Giancarlo Righini – è un comparto strategico per la nostra economia, con una vocazione all’export che intendiamo supportare con iniziative mirate. La nostra presenza qui rappresenta un passo concreto per rafforzare la competitività delle aziende laziali e aprire nuove prospettive di crescita»

«La presenza del florovivaismo laziale a Casa Sanremo – è il commento del Commissario Straordinario di Arsial Massimiliano Raffa – rappresenta un altro importante tassello della strategia di valorizzazione del comparto agricolo regionale che stiamo portando avanti con determinazione. Mentre i nostri produttori vinicoli espongono le eccellenze del Lazio a Wine Paris, i nostri florovivaisti sono protagonisti sul palcoscenico del Festival di Sanremo, evento mediatico tra i più rilevanti del panorama nazionale. L’amministrazione Rocca, attraverso l’Assessorato all’Agricoltura e l’Arsial, sta investendo risorse significative per sostenere e promuovere tutti i settori dell’agricoltura laziale. La nostra presenza a Sanremo offre alle imprese florovivaistiche un’opportunità straordinaria di visibilità e networking in un contesto che da sempre è sinonimo di floricultura d’eccellenza».

«Questo doppio appuntamento internazionale – conclude Raffa – testimonia il lavoro incessante che stiamo conducendo con l’assessore Righini per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio e delle sue imprese agricole, dalla viticoltura al florovivaismo. La Regione Lazio continua a lavorare senza sosta per valorizzare e promuovere le nostre eccellenze in ogni contesto di prestigio».

La presenza del Lazio a Casa Sanremo promuove un settore di eccellenza e offre alle imprese florovivaistiche regionali un’importante occasione di promozione e visibilità. In un contesto unico, in grado di rafforzare il posizionamento del comparto e aprire nuove prospettive di sviluppo sui mercati.