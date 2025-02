LA REGIONE ASCOLTI GLI AGRICOLTORI: SERVE UN CONFRONTO IMMEDIATO

Il Vicesegretario Provinciale della Lega ย di Frosinone Luca Dโ€™Arpino interviene con fermezza sulla gestione del settore ย agricolo delle province Laziali, denunciando una situazione di crescente difficoltร e di incertezza per lโ€™intero comparto, una lunghissima sofferenza economico sociale che non puรฒ ย essere ignorata, una situazione ormai insostenibile, tra lโ€™altro senza un reale interessamento di alcuni sindacati di categoria. Auspico lโ€™apertura di un tavolo tecnico di confronto con lโ€™Assessore regionale allโ€™Agricoltura Giancarlo Righini, imminente e non piรน rimandabile. Tra le criticitร segnalate, la concorrenza sleale, lโ€™arrivo di materie prime e prodotti finiti da parte di paesi che non hanno alcuna forma di tutela per i consumatori, basti vedere la sofferenza economica del settore lattiero-caseario, in particolar modo nella Valle di ย Amaseno, ย a ย questo si aggiungono una serie di ย provvedimenti presi senza alcuna logica e fondamenta, uno su tutti la scelta del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica VALLE DEL LIRI che, ย senza alcuna valutazione reddituale con le aziende agricole ha deciso con Deliberazione 206ย del 29/11/24 (a stagione finita) di aumentare del 50% le tariffe sui terreni irrigui, facendola passare dai giร insostenibili 300 euro, ai ย 450 euro per ettaro. Da aggiungereย a tutto ciรฒ un servizio assolutamente peggiorato e poco attento alle esigenze dei produttori, orari di erogazione non rispettati, problemi di pressione sugli impianti, scarsa interlocuzione con gli stessi. ย ย Tutto questo รจ inaccettabile ed insostenibile, noi siamo al governo di questa Regione e di questa Nazione, siamo contro lโ€™assistenzialismo ma contemporaneamente dobbiamo fare in modo che la linfa produttiva della nostra economia vada preservata e tutelata. Non si supera il problema della siccitร con lโ€™istallazione di contatori sulle linee diย irrigazioni, ma si studia come poter veicolare i fondi del PNRR sulle riserve idriche, con una politica volta al potenziamento dei bacini idrici territoriali. Dโ€™Arpino conclude con un appello alla Regione ย ย affinchรฉ si intervenga con urgenza sulle problematiche agricole: โ€œ รจ tempo di risposte ora, evitiamo cheย gli agricoltori, esasperati, siano costretti ย a tornare in piazza con i trattori generando ย presidi permanenti sotto il palazzo della Regione, come ย giร accaduto qualche mese fa, ย causando disagi ad altri lavoratori e cittadini. Il confronto non รจ piรน rimandabileโ€.

COMUNICATO STAMPA

