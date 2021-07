La R.N. Frosinone vede l’obiettivo: a Napoli per chiudere la serie

Mercoledì 14 luglio 2021, ore 15:00. Alla storica Felice Scandone di Napoli, L’Automotive Rari Nantes Frosinone sfida l’Ischia Marine Club in gara 2 della finale play off promozione. Dopo la vittoria per 9-5 in gara 1, i ciociari hanno tutta l’intenzione di chiudere al più presto la serie per regalarsi una gioia immensa. Non sarà affatto facile: servirà molto di più di quanto messo in acqua sabato scorso, più concentrazione, sacrificio, voglia di soffrire l’uno per l’altro. Ma è normale che sia così: d’altronde, è una finale.

Di certo l’Ischia Marine Club si giocherà il tutto per tutto. Al contrario dei gialloblù, i campani non possono più permettersi di sbagliare. Quella di mercoledì sarà per loro una vera e propria sfida da dentro fuori. Normale, quindi, aspettarsi ben altro temperamento da Mattiello e compagni nel loro campo gara casalingo. L’obiettivo dei napoletani è allungare la serie a gara 3: sarà una gran bella battaglia da giocare.

Serviranno nervi d’acciaio e un grande cuore alla Rari Nantes Frosinone, per raggiungere un traguardo ambito da qualche anno. Dopo la retrocessione dall’A2 e il primo, transitorio anno di serie B, è da tre stagioni che il presidente Vincenzo Russo allestisce una rosa competitiva per certi obiettivi. La semifinale play off persa ai rigori a Palermo dopo due pareggi nel 2019, poi il primo posto con il campionato interrotto per Covid-19 nel 2020. Oggi, quello gialloblù è un gruppo solido, passato attraverso tanti momenti difficili. La volontà comune è quella di provare a chiudere il discorso già mercoledì a Napoli.

Queste le parole dell’allenatore dei gialloblù, Francesco Perillo: «Abbiamo un piccolo vantaggio dopo aver vinto gara 1. Ho già parlato coi ragazzi, devono cancellare dalla testa quanto di buono e meno buono fatto sabato. Domani a Napoli sarà tutt’altra partita: partiremo 0-0 e dovremo essere ancora più bravi del solito per venire a capo di questa gara. Vogliamo fortemente raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati: è una partita da tripla, come detto prima di gara 1. Noi la giocheremo con grande voglia di vincere».

Ricordiamo che la partita è a porte chiuse, ma sarà trasmessa in live streaming sul canale YouTube della Rari Nantes Frosinone dalle 14:50.

