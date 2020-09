La quinta tappa del 31esimo Giro d’Italia femminile passerà anche per Formia: appuntamento martedì 15 settembre

L’edizione 2020 del 31esimo Giro d’Italia femminile internazionale in programma dall’11 al 19 settembre farà tappa, il quinto giorno, in provincia di Latina.

Martedì 15 la carovana rosa, che partirà alle 12:15 dalla via Appia a Terracina (sede anche del traguardo che accoglierà le cicliste dopo le fatiche dei 110.300 km), attraverserà anche i comuni di Sperlonga, Gaeta, Formia, Itri, Campodimele, Lenola, Fondi e Monte San Biagio.

Intorno alle ore 13 è previsto il passaggio sul territorio di Formia: pertanto le vie interessate che resteranno chiuse al traffico saranno la strada regionale 213 Flacca, la via Appia lato Roma e via Vindicio.

