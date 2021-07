La Provincia torna nelle piazze: Colfelice ed Esperia primi appuntamenti estivi di ‘Provincia Creativa’

Proseguono a ritmi serratissimi le iniziative culturali dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone, nell’ambito del progetto ‘Provincia Creativa’, ideato dal vicepresidente della Provincia Luigi Vacana. Eventi per valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio avviati da tempo, proprio nel chiostro di Palazzo Jacobucci, sede della Provincia. Un tour anche virtuale, perché trasmesso in diretta streaming e tv, che non si è mai fermato, andando in scena finanche dal Palazzo della Prefettura nei mesi del lockdown. Appuntamenti che hanno segnato dei veri e propri record d’ascolto, con oltre 60.000 visualizzazioni delle dirette, che ci hanno fatto compagnia tutto l’anno, compreso il Natale e la Pasqua. Così, l’Ente di Piazza Gramsci, guidato da Antonio Pompeo, continua nella programmazione, questa volta alla presenza di pubblico, grazie alla collaborazione dei Comuni. Nell’attesa di conoscere nei prossimi giorni il cartellone completo degli appuntamenti estivi e la guida integrata agli eventi sul territorio, che da tempo la Provincia riesce a garantire, ecco i primi appuntamenti da segnare in agenda.

Domenica 31 luglio, nell’incantevole Teatro Romano Aquinum di Castrocielo, con l’Omaggio a Ennio Morricone, che il giorno dopo, lunedì 01 agosto andrà in scena nella frazione Badia d’Esperia ad Esperia.

Ad assicurare il successo annunciato dell’iniziativa, ci penseranno i solisti dell’Orchestra da Camera di Frosinone, con la straordinaria partecipazione di Maurizio Turriziani. Presentazione delle serate affidata all’etnomusicologo Maurizio Agamennone.

“Grazie alla collaborazione con le Amministrazioni Comunali – dichiarano in una nota il presidente della Provincia Antonio Pompeo e il vicepresidente Delegato alla Cultura Luigi Vacana – siamo riusciti a programmare iniziative alla presenza di pubblico. Provincia Creativa che ha segnato dei veri e propri record d’ascolto, finalmente potrà essere vissuta dal vivo. Le bellezze di questo territorio, insieme alle sue eccellenze, sono un’occasione di crescita da valorizzare. Proprio come sta facendo la Provincia, esaltando delle location straordinarie attraverso l’arte, la musica, la cultura”.

Finalmente si torna nelle piazze reali, non più solo quelle virtuali: visto quanto realizzato finora, c’è davvero da immaginare altre serate da incorniciare.

