La Provincia promuove l’Ottobre Rosa: sabato ad Isola del Liri con ‘Iniziativa Donne’

Ottobre è il mese della prevenzione: la Provincia del presidente Antonio Pompeo promuove e sostiene la settima edizione dell’evento ‘Prenditi cura di Te. Informati e Previeni’, un format ideato dall’associazione culturale no profit ‘Iniziativa Donne’ che quest’anno, con il pieno sostegno da parte della consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità, Antonella Di Pucchio, vedrà l’evento conclusivo a Isola del Liri, in piazza San Lorenzo, nella giornata del 29 ottobre 2022 dalle ore 15 alle ore 18.

Un’iniziativa sostenuta e patrocinata dalla Provincia di Frosinone che, attraverso la Consulta delle elette, presieduta da Eleonora Campoli, affiancata dalla vicepresidente Angela Mancini, ha tenuto sempre accesi i riflettori sull’importanza della prevenzione, anche grazie alla sensibilità del presidente Pompeo. Ricco il programma di attività, che prevedono con i saluti delle autorità presenti, a cominciare dal presidente Pompeo, e il contributo di professionisti e medici specialisti che hanno già dato la loro adesione.

In apertura di evento, che si svolgerà sul sagrato della chiesa messo a disposizione dal parroco don Alfredo, il flash mob dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Isola del Liri diretto dalla dirigente scolastica Maddalena Cioci e un’installazione artistica degli studenti del Liceo Artistico ‘Antonio Valente di Sora’. Durante lo svolgimento dell’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, in programma intervalli artistici con l’estro dell’artista Guido Gabriele, che esporrà 25 opere incentrate sulla figura femminile, la performance teatrale di Sara Paone e l’intrattenimento musicale del duo Sandra Sulpizio e Giovanni Balestrieri. Si parlerà anche di endometriosi, con l’inaugurazione alle ore 14.30, presso i Giardinetti di via Po, della panchina gialla grazie alla proposta di Tiziana Genito, tutor referente dell’associazione ‘ La Voce di Una è la Voce di Tutte-ODV’. Nel corso della manifestazione sarà possibile partecipare alla donazione ‘Banca dei capelli’.

“Diffondere in qualsiasi modalità e con qualunque mezzo una sempre maggiore cultura della prevenzione – dice il presidente della Provincia, Antonio Pompeo – è un dovere di istituzioni, associazioni e mondo scientifico che, insieme, devono e possono sempre di più rafforzare la rete sul territorio. La Provincia sostiene e promuove con convinzione questa iniziativa, anche grazie al grande impulso della consigliera delegata alle Pari Opportunità, Antonella Di Pucchio, alla proficua attività avviata sin da subito dalla Consulta delle Elette con il lavoro di Eleonora Campoli e Angela Mancini e con l’impegno che personalmente ho assunto e portato avanti, da presidente dell’Ente, di svolgere appieno la funzione nel settore delle pari opportunità”.

“Fondamentale – è il commento della consigliera delegata alle Pari Opportunità, Antonella Di Pucchio – veicolare il messaggio anche e soprattutto in età scolare, perché quella della prevenzione è una cultura che tutti devono conoscere e fare propria. Le istituzioni, la società civile, il volontariato insieme sono un segnale importante di come il dialogo, l’informazione e la condivisione siano alla base di un’azione comune a difesa della salute delle donne. Come Provincia siamo assolutamente convinti della necessità di coinvolgere sempre di più i ragazzi, le loro famiglie e chiunque possa entrare a far parte della rete”.

La manifestazione gode anche del patrocinio della Asl di Frosinone, del Comune di Isola del Liri, della Casa di Cura Santa Teresa di Isola del Liri, degli Stati delle Donne, del Patto per le Donne e dell’Associazione Toponomastica Femminile.

