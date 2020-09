La Provincia premia l’attrice Lina Sastri ad Atina

Un successo destinato ad essere ricordato per anni, quello delle iniziative culturali promosse dall’Amministrazione Provinciale di Frosinone. Eventi dalla musica, allo spettacolo, ma anche l’arte e più in generale la cultura, con la C maiuscola. L’Ente di Piazza Gramsci, è bene ricordarlo, è tra i primi in Italia a non essersi arreso alle limitazioni imposte dalla crisi che stiamo vivendo. Anzi, nel pieno dell’emergenza, la Provincia di Frosinone grazie allo streaming, al web ed alla Tv, era riuscita comunque a produrre e promuovere cultura.

Migliaia di visualizzazioni, condivisioni e commenti sui social, ma anche tantissimi davanti alla Tv avevano già decretato l’incredibile successo del format ‘Provincia Creativa’. Con tappe nelle location più suggestive del territorio: dal Chiostro di Palazzo Jacobucci, alla Basilica di Canneto, il Palazzo del Prefettura, il Monastero di Sant’Antonio a Ferentino, la Torre di Cicerone di Arpino. Da qualche settimana questo tour, ideato dal vicepresidente della Provincia Luigi Vacana, si sta tenendo con incredibile successo, anche alla presenza di pubblico – grazie proprio alla collaborazione con i comuni. E così ogni data ha fatto registrare un autentico pienone, da nord a sud della provincia da Cassino a Villa Santo Stefano, passando per Campo Appennino, Gallinaro, Ausonia, Acquafondata, Colfelice, Castelnuovo Parano.

Domenica 6 settembre, dalle 21.00 nel centro storico di Atina, sarà la volta di un altro grandissimo evento: “La Ciociaria Incontra”, con Lina Sastri che riceverà un Premio alla Carriera. Una carriera incredibile la sua, che ha lavorato – tra gli altri – con Eduardo De Filippo, ma anche con Bertolucci, Pasquale Squitieri, Giuseppe Tornatore, Woody Allen e tanti, tanti altri. Vincitrice di tre David di Donatello e due Nastri d’Argento, oltre a premi e riconoscimenti in tutto il mondo. In onore dell’attrice in programma un concerto dei Solisti dell’Orchestra da Camera di Frosinone. Presenterà la serata Tonino Bernardelli. Un grandissimo evento cui sta lavorando anche l’Amministrazione Comunale di Atina al completo, ad iniziare dal Sindaco Adolfo Valente e dall’Assessore alla Cultura Marta Cardile.

“La Provincia è vicina ai territori e ai Comuni anche nel supporto alla produzione di grandi eventi – dichiarano entusiasti il presidente della Provincia Antonio Pompeo e il vicepresidente delegato alla cultura Luigi Vacana – Grazie proprio alla collaborazione con le Amministrazioni Comunali, siamo riusciti a garantire appuntamenti culturali di altissimo spessore alla presenza di pubblico. Migliaia di visualizzazioni per gli appuntamenti in streaming e tv, poi serate con pienone di pubblico, testimoniano meglio di qualsiasi altra cosa il successo delle iniziative. A questo si aggiunge l’adesione di alcuni dei più grandi interpreti della nostra cultura, come Lina Sastri, cui va da subito tutto il nostro riconoscimento e la nostra gratitudine”.

Il calendario delle iniziative della Provincia è in continuo aggiornamento, pronti a nuove tappe e nuove date, sempre nel nome della bellezza e della cultura.

