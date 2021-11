‘LA PROVINCIA PER I COMUNI’: il presidente Pompeo rinnova l’invito a partecipare al bando di Natale e scrive una lettera ai colleghi sindaci

C’è ancora qualche giorno per partecipare al bando ‘La Provincia per i Comuni’, che mette a disposizione degli enti locali risorse finanziarie legate alla presentazione di progetti per la promozione di iniziative e manifestazioni finalizzate a sostenere cultura, sport, enogastronomia, tradizioni locali ma anche iniziative sociali a favore di minori, anziani e persone in condizione di fragilità, e qualsivoglia altro progetto teso a valorizzare le eccellenze dei diversi territori e a favorire la ricettività turistica e la ripresa occupazionale.

Il bando, pubblicato il 10 novembre 2021, prevede la possibilità di inoltrare domanda di contributo fino al 25 novembre 2021.

Un’iniziativa messa in campo dal presidente della Provincia, Antonio Pompeo, che ha inviato una lettera a tutti e 91 i sindaci del territorio, nella quale è spiegata la motivazione di questa iniziativa che rientra in un percorso più ampio intrapreso dall’Ente di piazza Gramsci per essere sempre più vicino alle amministrazioni locali nell’imprescindibile ruolo di ‘Casa dei Comuni’.

L’obiettivo è quello di intervenire a sostegno delle spese dei Comuni nell’azione di valorizzazione culturale, sportiva, sociale ed economica, con particolare riferimento alle iniziative per le imminenti festività natalizie.

Per questo l’invito, a chi non l’abbia ancora fatto, è quello di presentare domanda entro il prossimo 25 novembre 2021: il testo integrale dell’avviso con tutte le specifiche e il modulo è consultabile sul sito internet dell’Amministrazione provinciale.

Con questa ulteriore iniziativa messa in campo dalla Provincia, il presidente Pompeo ha voluto rilanciare il messaggio di vicinanza, dialogo e sostegno ai Comuni, rivolgendosi a tutti i colleghi sindaci affinché colgano questa occasione.

