La Provincia di Latina interviene sulla messa in sicurezza della S.P. 11 San Rocco (via Madonna delle Grazie) e Astral sulla Velletri-Anzio

La Provincia di Latina interviene sulla messa in sicurezza della S.P. 11 San Rocco (via Madonna delle Grazie) e l’Astral sulla Velletri-Anzio 1. A renderlo noto è il consigliere provinciale nonché vicesindaco del Comune di Cori, Ennio Afilani, che fa sapere: “Dopo i lavori sulla S.P. 11 San Rocco da parte della Telecom, intervenuta per la messa in posa della fibra, e di Acqualatina, che ha sostituito parte della rete idrica, queste due Società si impegneranno, su indicazione della Provincia, nella sistemazione totale di tutto il manto stradale delle tratte interessate. La Provincia di Latina inoltre, attraverso il settore Viabilità, a breve interverrà anche con una serie di lavori, tra l’altro già sollecitati in questi anni dal Comune di Cori, per la messa in sicurezza della stessa S.P. 11 San Rocco che riguarderanno, in particolare, il potenziamento della segnaletica stradale esistente, verticale ed orizzontale, e la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato al km 1+000 lungo la S.P. 11 San Rocco (via Madonna delle Grazie), tratto delimitato G.M. 1993.A breve – prosegue Afilani – si provvederà anche al completamento della pubblica illuminazione della S.P. 199 Bretella San Rocco, iniziato da anni e mai completato, e alla messa in sicurezza dei due spartitraffico. Entrambi gli interventi sono stati anch’essi già oggetto di varie segnalazioni di pericolo da parte dell’Ente comunale, in quanto si tratta di una strada con un indice di pericolosità alta, percorsa quotidianamente da numerosi automobilisti, e non solo, per raggiungere varie destinazioni. Prosegue quindi l’impegno da parte di questa Amministrazione provinciale tutta, a lavorare affinché, in tempi sempre più veloci possibile, i 700 km di rete stradale provinciale siano più sicuri. Intanto Astral – conclude Afilani – sta intervenendo in questi giorni per il completamento della messa in sicurezza, sfalcio, asfalto e segnaletica orizzontale/verticale dell’ex provinciale Velletri–Anzio 1 nel tratto A (Velletri Giulianello), e programmando un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza nel tratto B (Cori Giulianello – zona Ponte dei Fraticelli)”.

comunicato stampa