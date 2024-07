La Provincia di Frosinone torna ad ospitare i ragazzi del servizio civile. Domande entro il 25 settembre

La Provincia di Frosinone torna ad ospitare i ragazzi del Servizio Civile. Sono stati infatti approvati i progetti presentati dall’ente di piazza Gramsci che vedranno coinvolti un totale di 48 ragazzi tra i 18 e i 28 anni di età. I bandi, redatti in collaborazione con la collaborazione della società Nomina Srl, riguardano i settori della riqualificazione urbana e l’educazione ambientale e permetteranno ai ragazzi risultati idonei di partecipare a numerose attività presso le sedi della Provincia volte alla promozione dei temi quali la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare, la raccolta differenziata con uno sguardo sempre rivolto agli obiettivi dell’agenda 2030. Inoltre, ai ragazzi saranno offerte gratuitamente 150 ore di formazione in presenza e online sui temi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, la Costituzione italiana, le norme riguardanti la privacy, i temi ambientali, competenze trasversali e conoscenze relative al mercato del lavoro. La formazione in presenza si svolgerà presso una delle sedi della Provincia di Frosinone. Come partecipare: I candidati dovranno presentare le domande di partecipazione entro e non oltre le ore 14:00 del 26 settembre. La domanda va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ a cui è possibile accedere solo con lo SPID.A chi è rivolto: Possono partecipare alle selezioni i giovani che, alla data della presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, residenti nella Provincia di Frosinone e su tutto il territorio nazionale, cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno, che abbiano buona conoscenza linguistica e informatica.

Durata dei progetti: Tutti i programmi di intervento avranno durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali per un compenso netto mensile di €507,30. Tale rimborso non è soggetto a tassazione e al termine dell’anno del servizio civile, i giovani interessati potranno riscattarsi l’anno di contributi provvidenziali nonché avere nei concorsi pubblici il 15% dei posti riservati.Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito istituzionale della Provincia: www.provincia.fr.it “Siamo orgogliosi di tornare ad ospitare dopo tanti anni i ragazzi del Servizio Civile – dichiara il Presidente Di Stefano – Si tratta di un’esperienza altamente formativa che darà la possibilità ai nostri giovani di avvicinarsi al mondo delle Istituzioni e rafforzare la loro coscienza sociale. La scelta del tema ambientale inoltre – conclude Di Stefano – è particolarmente significativa e consentirà ai nostri giovani di acquisire nuove conoscenze e contribuire attivamente alla salvaguardia del bene pubblico”.

