La Provincia di Frosinone in prima linea per l’innovazione nelle politiche sociali, Quadrini: “importanza collaborazione istituzionale e del sostegno alle famiglie”

Si è svolto ieri a Roma l’incontro intitolato “I nuovi orizzonti nelle politiche sociali della Regione Lazio”, un’importante occasione di confronto sulle sfide e le opportunità che la regione sta affrontando nel campo delle politiche sociali. Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato all’evento, evidenziando la necessità di un impegno continuo e condiviso per migliorare il benessere delle persone e delle famiglie.

Durante il suo intervento, Quadrini, dopo aver portato il saluto del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha sottolineato come le politiche sociali siano un pilastro fondamentale per garantire una vita dignitosa a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili. “La Provincia di Frosinone – ha dichiarato il Presidente del Consiglio – è e sarà sempre pronta a collaborare con tutte le istituzioni per promuovere il benessere e la qualità della vita dei nostri concittadini. È fondamentale che continuiamo a investire in politiche innovative e sostenibili, che non solo rispondano ai bisogni immediati, ma che abbiano anche una visione a lungo termine per un futuro più inclusivo e solidale”.

Il Presidente ha poi ringraziato i principali protagonisti dell’incontro, tra cui il Presidente Nazionale UNCI, dott. Andrea D’Amico, la Presidente della Federazione Regionale UNCI Lazio, dott.ssa Maria Pia Zitti, e il Presidente Ancos, dott. Paolo Ragusa, per il loro contributo fondamentale alla riuscita dell’evento. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a Massimo Leonardi, per l’organizzazione di una giornata proficua e ricca di spunti di riflessione.

“Solo attraverso il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini possiamo costruire una società più giusta ed equa”, ha concluso il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini.