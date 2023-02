La Provincia di Frosinone ha emesso l’Avviso per la formazione dell’Albo S.U.A. Componenti di Commissione di Gara

La Provincia di Frosinone ha pubblicato l’Avviso relativo alla formazione dell’Albo Componenti di Commissione di Gara per l’affidamento di lavori/servizi/forniture ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 per la costituzione Albo S.U.A. Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti che sono richiesti per le singole aree di specializzazione, possono dunque presentare la propria candidatura mediante la procedura prevista sul portale in uso alla Provincia di Frosinone (Tutto gare Frosinone – https://gare.provincia.fr.it/ )

L’Avviso è stato pubblicato dall’Amministrazione provinciale di Frosinone, dato il notevole numero di procedure di gara che sono gestite dal Servizio S.U.A., per la costituzione di un Albo di componenti delle commissioni giudicatrici per assicurare uno svolgimento regolare delle procedure di gara, alla luce anche delle novità normative introdotte dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Le aree di specializzazione per le quali si richiedono professionalità sono di seguito specificate:

LAVORI E SERVIZI TECNICI; SERVIZI SOCIALI; SERVIZIO RIFIUTI; SERVIZI E FORNITURE.

COMUNICATO STAMPA